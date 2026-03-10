Consegue ouvir o rugido? Ana Leão é a nova chef do Corrupio

"O Corrupio é pequeno em espaço, mas grande nos sabores", escrevemos na descrição do restaurante do Cais do Sodré quando, no início de Março, actualizámos a nossa lista dos melhores restaurantes de Lisboa. Se fosse hoje, acrescentávamos que é também grande na ambição: não só se prepara para receber uma nova chef – Ana Leão (Leoa, para os amigos) –, como vai abrir um segundo espaço. Alvalade foi o bairro escolhido. "Mesma carta, vibe mais de bairro", antecipa Inês Belling Castro, responsável de comunicação do Corrupio. "Mais de metade dos nossos clientes já são locais... E estamos no Cais do Sodré!"

Ana Leão promete manter a cozinha portuguesa que já caracterizava o restaurante, mas quer interpretá-la à sua maneira. "O menu está fixe. São sabores portugueses com o input das minhas viagens. Eu gosto de sabores fortes", diz à Time Out, evitando a palavra "partilha" ou "fusão", mas garantindo que as pessoas vão poder "provar muitas coisas diferentes".

A chef do Porto (que começou por estudar Ciências), passou pelas cozinhas dos estrelados El Bulli, Dos Palillos e Alkimia, todos em Espanha, até que se fartou do fine dining e partiu para a Austrália. Foi lá que, de quinta em quinta, aprendeu a escolher bom produto, a valorizá-lo e a usá-lo só na sua época. Tal como fará a partir desta sexta-feira, 13, em Lisboa. "Quero uma carta sazonal, descontraída, fácil de perceber e de comer."

A Leoa ficará responsável pelos dois espaços – por enquanto no Cais do Sodré e, se tudo correr bem, já a partir do Verão também em Alvalade.

