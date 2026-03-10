Subscrever
Consegue ouvir o rugido? Ana Leão é a nova chef do Corrupio

A fera da cozinha portuense não é a única novidade: o restaurante do Cais do Sodré ganha um irmão mais novo em Alvalade ainda este ano.

Vera Moura
Escrito por
Vera Moura
Directora Editorial, Time Out Portugal
Ana Leão no Corrupio
DR | Ana Leão no Corrupio
"O Corrupio é pequeno em espaço, mas grande nos sabores", escrevemos na descrição do restaurante do Cais do Sodré quando, no início de Março, actualizámos a nossa lista dos melhores restaurantes de Lisboa. Se fosse hoje, acrescentávamos que é também grande na ambição: não só se prepara para receber uma nova chef – Ana Leão (Leoa, para os amigos) –, como vai abrir um segundo espaço. Alvalade foi o bairro escolhido. "Mesma carta, vibe mais de bairro", antecipa Inês Belling Castro, responsável de comunicação do Corrupio. "Mais de metade dos nossos clientes já são locais... E estamos no Cais do Sodré!"

Ana Leão promete manter a cozinha portuguesa que já caracterizava o restaurante, mas quer interpretá-la à sua maneira. "O menu está fixe. São sabores portugueses com o input das minhas viagens. Eu gosto de sabores fortes", diz à Time Out, evitando a palavra "partilha" ou "fusão", mas garantindo que as pessoas vão poder "provar muitas coisas diferentes".

A chef do Porto (que começou por estudar Ciências), passou pelas cozinhas dos estrelados El Bulli, Dos Palillos e Alkimia, todos em Espanha, até que se fartou do fine dining e partiu para a Austrália. Foi lá que, de quinta em quinta, aprendeu a escolher bom produto, a valorizá-lo e a usá-lo só na sua época. Tal como fará a partir desta sexta-feira, 13, em Lisboa. "Quero uma carta sazonal, descontraída, fácil de perceber e de comer."

A Leoa ficará responsável pelos dois espaços – por enquanto no Cais do Sodré e, se tudo correr bem, já a partir do Verão também em Alvalade.

