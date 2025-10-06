O melhor pastel de nata de Lisboa é o da Aloma (outra vez)

Na cozinha, a consistência vale ouro – e, no que toca a pastéis de nata, a Pastelaria Aloma é uma verdadeira campeã. Esta segunda-feira, 6 de Outubro, voltou a conquistar o júri do concurso O Melhor Pastel de Nata, que escolhe anualmente o mais distinto representante, na Área Metropolitana de Lisboa, desta icónica especialidade da doçaria portuguesa. Já no ano passado tinha vencido o concurso, assim como em quatro outras edições, além de contar no palmarés com três segundos lugares.
Se o resultado deste concurso não nos permite ser taxativos e entregar de vez a coroa à Aloma (nem todas as pastelarias, incluindo algumas das mais populares, se submetem à apreciação do júri), já há muito que é seguro dizer que nesta histórica pastelaria de Campo de Ourique (onde nasceu em 1943 e Loja Com História desde 2023, tendo entretanto aberto também noutras localizações) se comem pastéis de nata de primeira qualidade.
A final do concurso decorreu, como habitualmente, no Congresso de Cozinha, que está a acontecer desde domingo nos Jardins do Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras. Estavam 12 finalistas a concurso, tendo o pódio contemplado a pastelaria Pãozinho das Marias, da Ericeira, em segundo lugar, e a Confeitaria Glória, da Amadora e dos mesmos proprietários da Aloma, em terceiro. Para trás ficaram a Diamantino e Alberto, a Pastelaria Batalha, a Pastelaria Santo António e a Pastelaria Taigui (todas de Lisboa), a Padaria da Né (Damaia), a Casa do Padeiro (Queluz), Panicoelho, Panificação e Cafetaria (Rio de Mouro), o Café Ponte da Várzea (Sintra) e a Pastelaria Patyanne (Castanheira do Ribatejo).
Esta foi a 16.ª edição do concurso, criado em 2009 por Virgílio Nogueiro Gomes. O gastrónomo continua a presidir ao júri, que este ano contou ainda com Beatriz Matias (pasteleira do Mapa – L’and Vineyards), Davide Cunha (pasteleiro), Joana Barrios (apresentadora e autora), Isabel Zibaia Rafael (autora e blogger) e Paulo Amado (director das Edições do Gosto). A escolha é feita através de uma prova cega, sem que cada jurado saiba a proveniência de cada pastel, tendo de os pontuar de acordo com um conjunto de critérios: aspecto, toque da massa, sabor e consistência da massa, recheio e sabor global.
