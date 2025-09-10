O Praia no Parque convida-o a ir bugiar para a Linha

O Bugio abriu ao lado da Marina de Oeiras, com um enorme terraço com vista para o mar e para o rio. Mais para o dia e menos para a farra, serve pratos mediterrânicos que vão do Algarve ao sul de Itália ou à Grécia.

Os restaurantes do grupo Praia, dos quais se destaca o Praia do Parque, em Lisboa, são conhecidos pelas noites longas e animadas, que transformam jantares em festas. Mas o novo Bugio, em Oeiras, é diferente. Apresentado como "assumidamente para o dia" e pensado mais para famílias, desafia a tirar partido da belíssima vista para o Tejo e para o Atlântico – afinal, fica mesmo em frente ao Forte de São Lourenço do Bugio, onde o rio encontra o mar, e tem um amplo terraço, com capacidade para 40 pessoas. "Aqui, usufrui-se da atmosfera mais relax da Linha, parece que o tempo desacelera quando se sai de Lisboa e se chega a esta zona", descreve João M. Simões, da comunicação.

O espaço, que durante muitos anos foi ocupado pelo popular Rio's, fica entre a Praia da Torre e a Marina de Oeiras, com a piscina oceânica ali mesmo ao lado (com a qual partilha o parque de estacionamento, com elevador directo para o restaurante). Ao entrar, surpreende o enorme pé direito, o tecto geométrico em madeira e as paredes/biombo que deixam passar a luz entre as ripas. Luz é coisa que não falta, nem nos dias mais cinzentos: os janelões para a varanda decorada com chapéus-de-sol cor-de-laranja, sofás em tons terra e candeeiros de bronze, convidam-na a entrar generosamente e a reflectir-se na enorme estante espelhada por trás do balcão, cheia de garrafas e outras peças decorativas. O projecto de arquitectura com assinatura de Rodrigo Machado Soares, em parceria com agência NIU, é imune às estações: lá fora há aspersores que borrifam água nos dias mais quentes e aquecedores para os dias mais frios; no interior, há 80 lugares para quando chove ou sopra o vento.

Salvador Colaço

O menu do chef executivo do grupo Praia, Lúcio Bastos, é uma viagem ao Mediterrâneo, com inspiração nas cozinhas do sul de Itália, da Grécia, de Ibiza e do Algarve. Nas entradas, baptizadas de Antes do Mergulho, há ostras ao natural (18€/seis unidades), carpaccio de polvo (18€) ou burrata com tomate e morangos macerados (16€). Seguem-se os capítulos dos Verdes, Saladas e Vegetais (cujo nome diz tudo) e do Grão a Grão – Pasta & Rizzo, onde estão as pastas artesanais, os risottos e os arrozes. Há linguine com trufa ou alle vongole (18€ e 23€, respectivamente), ravioli de ricotta e limão (19€) ou arroz negro com carabineiro (32€), mas na visita da Time Out provou-se o risotto de frutos do mar (25€).

Nos peixes brilha o atum com molho tonnato (28€), o robalo com beurre blanc (24€) e o camarão tigre grelhado (36€/duas unidades); e nas carnes há picanha (32€), tagliata (vazia 29€) ou bife à portuguesa (lombo, 30€), com molhos e acompanhamentos à escolha – nos primeiros está gorgonzola, molho à café ou molho cervejeira (todos 4€); e nos segundos batata frita (5€), risotto alla milanese (7€) ou arroz de coentros (4€).

Salvador Colaço

O espaço convida à partilha – há uma mesa oval com capacidade para 10 a 14 pessoas mesmo a pedir refeições em grupo – e para partilhar há uma parte da carta chamada Big Plates, onde estão a cataplana de marisco (69€/2-3 pessoas), as lulas recheadas (72€/3-4 pessoas), o peixe ao sal com batatas a murro (sob consulta) e a bistecca alla fiorentina (85€/t-bone para 3/4 pessoas).

Para acompanhar, além dos vinhos e cervejas, há cocktails de assinatura com nomes que são uma escapadinha de Verão – Mykonos, Ibiza, Palma, Nice ou Sardenha, com preços entre os 12€ e os 16€ – e quatro spritzs especiais, todos a 11€. O Positano, por exemplo, mistura Martini Fiero, morango, espumante e soda; já o Dubrovnik tem licor Luxardo Marashino, laranja, café, espumante e soda.

Nas bebidas sem álcool, há sumos (6€) e mocktails (8€-10€).

Salvador Colaço

Antes da despedida, provou-se o petit gâteau de caramelo, com gelado de avelã (7,50€), a baklava de pistáchio (8,50€) e o bolo de limão com gelado de citronela (7€), mas também há tiramisu (7€), mousse de chocolate com flor de sal e cookie (6,50€) e gelados (4,50€-7,50€).

O Bugio, que abriu no final de Julho, tem um horário prolongado de almoço durante a semana e não fecha entre o almoço e o jantar ao fim-de-semana. Pode não ter o espírito borguista do Praia no Parque, mas um copo ao fim-do-dia, com DJ set ao pôr-do-sol – como se estivesse em Formentera, Capri ou Paros – sabe sempre bem.

Estrada Marginal-Praia da Torre (Oeiras). Ter Qui e Dom 12.00-17.00, Sex-Sáb 12.00-23.00



Últimas notícias de Comer&Beber na Time Out

Viu que a emblemática Bica do Sapato, em Santa Apolónia, ganhou uma nova vida? Está em soft opening e promete muitas novidades para o futuro. Nas Amoreiras, abriu uma casa marroquina com o chef Hélder Martins ao leme da cozinha: o Arady. Já no Cais do Sodré, o Maída oferece uma viagem pelo Mediterrâneo com sabores libaneses, tradições e memórias.