Parte da Rua da Graça vai ser só dos peões por umas horas

Tem acontecido em Arroios, no Areeiro ou na Misericórdia e a freguesia de São Vicente não quer ficar de fora da experiência de fechar ruas ao trânsito motorizado, para que as pessoas possam conviver e brincar nelas. No dia 12 de Abril, domingo, entre as 12.00 e as 19.00, o troço da Rua da Graça entre as ruas da Senhora do Monte e a Angelina Vidal (Sapadores) vai estar vedado a eléctricos, carros, motos e afins, numa iniciativa que o actual executivo da junta de freguesia afirma ser a primeira de muitas.

No local, serão disponibilizadas bicicletas, giz para pintar no chão, bolas e brinquedos, estando também programados workshops e outras actividades dinamizadas pelo colectivo Periferias Dibujadas e pela Associação Zero. A par do lazer, os cidadãos serão convidados a responder a um inquérito sobre segurança e mobilidade na zona, "na sequência de um trabalho contínuo da freguesia, que tem alertado para a questão crítica da mobilidade, particularmente do trânsito de atravessamento".

Rita Chantre / Rua da Graça

O trânsito na freguesia tem-se intensificado nos últimos anos, particularmente na Rua da Graça, mas também em zonas com a Senhora do Monte, à qual aflui uma grande quantidade de veículos de animação turística, tendo-se tornado tema de discussão por diversos colectivos. Recorde-se que, a 3 de Março, inclusive, uma mulher de 75 anos foi mortalmente atropelada numa passadeira da Rua da Graça, onde a fraca visibilidade e os passeios estreitos são factores de risco aumentado para os peões.

Uma rua não serve só para ir de A a B

O fecho de ruas ao trânsito motorizado é "uma iniciativa que tem vindo a ser dinamizada com sucesso noutras freguesias" e que a junta de freguesia local, presidida por André Biveti (PS) desde Outubro, quer "repetir em vários pontos de São Vicente". "Esta iniciativa é um passo fundamental para repensarmos a vivência do nosso bairro. Não queremos pensar no espaço público numa perspectiva meramente utilitária, uma rua não é só uma maneira de ir do ponto A ao ponto B. Uma rua tem vida, tem vizinhos, tem crianças que a querem ocupar e viver. Queremos que o possam fazer em segurança", lê-se no comunicado.

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