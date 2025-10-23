Portugal é eleito melhor destino europeu e Lisboa a melhor cidade para escapadinhas (pela sexta vez)

Depois da distinção em 2022 e 2023, Portugal recupera este ano o título de Melhor Destino da Europa nos World Travel Awards, entregues na noite de quarta-feira, dia 22 de Outubro, na Sardenha, Itália. Esta foi também a noite em que Lisboa se consolidou como o melhor destino urbano para estadias curtas, prémio que recebe pela sexta vez, e o Porto foi considerado, pela segunda vez, a melhor cidade europeia para fazer turismo. O arquipélago da Madeira é outro dos premiados, distinguido como o Melhor Destino Insular da Europa.

Ainda no quadro português, destacam-se hotéis e atracções turísticas, como os Passadiços do Paiva, considerados a melhor atracção de turismo de aventura de 2025 apesar de terem sido duramente afectados pelos incêndios do ano passado e deste ano. No Alentejo, o Dark Sky Alqueva afirmou-se como atracção turística e como melhor iniciativa de turismo responsável; em Quarteira, Algarve, o Aquashow foi considerado o melhor parque aquático europeu e, em Lisboa, a exposição “Ah Amália” foi distinguida pelos Travel Awards como a melhor novidade do ano.

Photograph: Shutterstock

No plano das estadias, o 1908 Lisboa Hotel, no Intendente, foi eleito o melhor hotel de design da Europa e o Valverde Lisbon Hotel & Garden, na Avenida da Liberdade, o melhor hotel-boutique de luxo, enquanto o Lumen Hotel & The Lisbon Light Show, na zona de Picoas, ficou com o título de melhor hotel de lifestyle de 2025. O Valverde Sintra Palácio de Seteais foi nomeado o hotel mais romântico da Europa e o Savoy Palace, no Funchal, arrecadou o prémio de melhor hotel de luxo.

Entre outros prémios, destacam-se também duas companhias aéreas portuguesas: a TAP, como melhor transportadora para viajar para África e América do Sul, e a SATA, considerada a melhor companhia aérea regional.

DR Çırağan Palace Kempinski, Istanbul

Para quem está a planear viajar, eis outros grandes premiados do ano: Costa Navarino, na Grécia, foi distinguida como melhor destino de praia; no mesmo país, Atenas arrecadou o título de melhor destino urbano cultural; sem surpresas, França foi considerada o melhor país para turismo cultural; e Istambul, na Turquia, é palco do melhor hotel de 2025, o Çırağan Palace Kempinski (na foto). A lista completa de prémios pode ser consultada aqui.

