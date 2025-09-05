Portugália reabre “completamente renovada” em Belém com o balcão como protagonista

Os bifes com molho à Portugália estão de volta à beira-Tejo. Depois de modernizar o restaurante original, na Almirante Reis, a centenária cervejaria pôs mãos à obra noutro dos seus espaços emblemáticos, para o tornar mais actual e confortável.

A Portugália de Belém voltou a abrir portas, após uma renovação integral do restaurante. “O novo espaço combina tradição e modernidade, reflectindo a autenticidade das cervejarias portuguesas através do uso de materiais como pedra, inox, madeira e azulejo”, informa a marca em comunicado. O protagonismo do espaço vai para o novo balcão, ao centro, “pensado para devolver protagonismo à tradicional experiência de comer ao balcão”.

O projecto foi desenvolvido pela arquitecta Inês Moura, que já tinha assinado a reabilitação do restaurante do grupo na Avenida Almirante Reis, local onde em 1925 nasceu a Portugália. “Em ano de centenário, com a renovação da Portugália Cervejaria de Belém continuamos a reforçar o nosso compromisso de modernizar a marca sem nunca perder o espírito que faz da Portugália uma marca querida pelos nossos clientes”, afirma o director-geral da Portugália, José Maria Carvalho Martins, citado na mesma nota.

“Esta remodelação traduz na perfeição a combinação entre tradição e contemporaneidade, oferecendo aos nossos clientes uma experiência única num dos locais mais emblemáticos de Lisboa”, declara ainda o gestor do grupo que detém também Cervejaria Trindade, a Brasserie de L’Entrecôte e a Cervejaria Ribadouro. A Portugália de Belém fica entre o CCB e o Padrão dos Descobrimentos, estando aberto todos os dias entre as 12.00 e as 00.00. No comunicado, a marca informa que o espaço “atrai tanto clientes locais como turistas”.

A sala privada também foi completamente renovada, com uma intervenção da artista Kruella d’Enfer, “que criou um painel imersivo e vibrante que percorre paredes e tecto”. Já a zona exterior “apresenta uma linguagem arquitectónica minimalista, valorizando a vista sobre o rio Tejo e garantindo um espaço contemporâneo, confortável e elegante”.

Edifício Espelho d’Água, Av. Brasília S/N (Belém). Seg-Dom 12.00-00.00

