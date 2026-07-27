Rua da Boavista, no Cais do Sodré, unida para um dia de festa (e com uma causa solidária)

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A portuguesa +351 desafiou a vizinhança e nove lojas, bares e restaurantes responderam à chamada. Dia 29 de Julho, das 10.00 às 22.00, há descontos e outras iniciativas.
Liga a Praça D. Luís I à zona de Santos, tem cerca de 750 metros e, sem paragens, demora uns quatro minutos a percorrer a pé. Mas quem é que ia andar pela Rua da Boavista, no Cais do Sodré, sem uma interrupção ou outra para ver as montras, beber um café ou comer qualquer coisa? Morada de várias marcas portuguesas e de restaurantes e bares com muita pinta, a artéria tem cada vez mais pontos de paragem obrigatória – que na quarta-feira, 29 de Julho, se unem para um dia especial.
A iniciativa partiu da +351, que se instalou no número 81C da Rua da Boavista já lá vão seis anos. A marca portuguesa de roupa minimalista e sustentável, que tem mais duas lojas na cidade (no Chiado e na Lx Factory), desafiou os vizinhos – da Rua da Boavista mas também de outras ali à volta – para o dia Our street. Our community (A nossa rua. A nossa comunidade). Nove alinharam e, entre as 10.00 e as 22.00, oferecem descontos e experiências diferentes.
A +351, enquanto dinamizadora, foi a primeira a chegar-se à frente: na quarta-feira põe a música mais alta e oferece um lenço na compra de qualquer outro artigo. Além disso, a marca de Ana Penha e Costa desenvolveu uma t-shirt alusiva ao dia, branca e azul, com palavras cruzadas nas costas. 10% das vendas desta peça, que estará à venda não só na loja mas também noutros espaços aderentes, revertem a favor da Junta de Freguesia da Misericórdia.
A Lupita, recentemente eleita uma das melhores pizzarias do mundo, junta-se à festa e vai oferecer ao longo do dia 29 um welcome drink aos clientes – mais especificamente uma cerveja Musa. Também na Rua de São Paulo, o restaurante Cosmo desenvolveu um cocktail especial para dar, que baptizou de Boa Vista. O Tricky's vai ainda mais longe: todos os que na próxima quarta-feira pedirem o cocktail 112 Boavista, recebem um bife grátis.
A Disco Wheel, loja e oficina de cerâmica, tem um porta-jóias em promoção, enquanto que a Hirundo oferece atacadores em cada compra do dia. Os outros vizinhos a participar no dia aberto são a Rhodo Bagels, a Comobá e o Boavista Social Club.
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