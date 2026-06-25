Itália arrecadou, sem surpresa, os primeiros lugares, mas Portugal também teve direito a distinção na gala de 2026 dos The Best Pizza Awards.

Na quarta-feira, 24 de Junho, centenas de pizzaiolos e jornalistas gastronómicos juntaram-se no Studio Novanta, em Milão, para ficar a conhecer a melhor pizza do mundo. Os The Best Pizza Awards, que já vão na quarta edição, distinguiram 100 pizzarias e chefs de pizza, de Nápoles a Nova Iorque, de Tóquio à Grécia – com paragem em Portugal: Duda Ferreira, do restaurante Lupita, em Lisboa, conquistou a 79.ª posição no ranking deste ano.

Francesco Martucci, do I Masanielli, em Caserta, Itália, ficou em primeiro lugar, pelo segundo ano consecutivo. Itália domina, aliás, o pódio, com os restaurantes Bob Alchimia a Spicchi, em Montepaone, e Confine, em Milão, a conquistar a prata e o bronze.

Além da revelação das cem melhores pizzarias do mundo em 2026, eleitas de forma imparcial por profissionais com "experiência comprovada" com base em critérios como a critividade, a consistência e a paixão, foram entregues prémios especiais, como o The Best Pizza NextGen a Luca Fabozzi da Licoli, em Antuérpia (Bélgica), o The Best Pizza Margherita a Francesco Granata da Napul'è Italian Comfort Food, em Vari (Grécia) ou o The Best Street Pizza a Floriana Pastore, da Signora Pizza em Las Vegas (Estados Unidos).

Ao top 100, juntou-se ainda a lista de "Ones to Follow", composta por "50 chefs de pizza cujo trabalho merece reconhecimento para além do ranking principal. A lista não tem ordem nem hierarquia, sendo cada nome apresentado como igualmente merecedor. Reúne talentos emergentes de toda a cena mundial – os chefs a seguir e a descobrir – cuja criatividade e ofício estão a ajudar a definir o rumo da pizza contemporânea. Entre este grupo estão pizzaiolos da Costa Rica (Sebastian Diego Gallucci do restaurante Sebas), do Japão (Takeru Jo, do Pizza Strada), da Índia (Amol Kumar do Leo's) ou da Croácia (Mario Markušić e Fran Župić do Franko’s Pizza & Bar).

Esta não é a primeira vez que a lisboeta Lupita é reconhecida internacionalmente: em 2024, entrou para a lista europeia do 50 Top Pizza; e em 2025, a sua pizza de ananás ficou no top da Time Out das melhores do mundo.

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