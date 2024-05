Forno d’Oro é a 12.ª melhor pizzaria da Europa e Lupita entra para a lista

O Arte Bianca, com moradas em Aljezur e Sagres, também está entre as 50 melhores pizzarias europeias.

Foi um dia feliz para Portugal na cerimónia que aconteceu esta segunda-feira em Madrid e que divulga o 50 Top Pizza, um concurso internacional que tem vindo a ganhar destaque ao longo dos anos e que aponta as melhores pizzarias do mundo, divididas por continentes. Se o Forno D’Oro e o Arte Bianca já faziam parte desta lista europeia, a Lupita é uma novidade, sendo que tanto o restaurante de Lisboa, como o do Algarve, subiram nas suas posições.

A pizzaria de Tanka Sapkota cujo nome se deve ao grande forno dourado de onde saem as pizzas surge na 12.ª posição, subindo quatro lugares em relação ao ano passado. Entre os critérios avaliados por um júri anónimo, destacam-se a utilização de produtos frescos locais, orgânicos e sazonais. Sobre as pizzas do nepalês que se fez pizzaiolo, lê-se que “quer escolha entre as clássicas, as sazonais, ou aquelas inspiradas pela cozinha portuguesa nos seus toppings, cada fatia será uma sucessão de contentamento e prazer para o palato”.

Francisco Romão Pereira

“Ascender ao 12.º lugar deste prestigiado guia deixa-nos, a mim e a toda a equipa, muito orgulhosos e com uma alegria imensa, sobretudo no ano em celebramos dez anos do Forno d'Oro”, reagiu em comunicado Tanka Sapkota. “Este reconhecimento dá-nos ainda mais confiança para continuarmos com este trabalho diário, dedicado a aprimorar cada vez mais as nossas pizzas, para oferecer aos nossos clientes um produto final de excelência”, acrescentou ainda. “Quando o Forno D’Oro abriu as portas, os portugueses não acreditavam que a pizza napolitana tivesse sucesso no nosso mercado. Foram muitos os que disseram que não fazia sentido em apostar neste tipo de pizza em Portugal, quando se preferia uma pizza de massa mais fina e crocante. Mas o facto é que, hoje, podemo-nos orgulhar do nosso sucesso e como os portugueses estão tão rendidos quanto nós a este prato”.

O restaurante de Tanka recebeu ainda o prémio especial de melhor carta de sobremesas. De destacar que o Forno D'Oro é, até agora, o único restaurante de Portugal a integrar a lista mundial, tendo ficado em 2023 na 80.ª posição.

A sul, de portas abertas tanto em Aljezur como em Sagres, também o Arte Bianca subiu uns lugares, passando de 42.º para 33.º. “É um sítio que sabe como nos fazer sentir bem, com as suas pizzas e pratos genuinamente italianos, generosos e cheios de sabor, e com o seu serviço jovem e ágil, que traz à mesa o trabalho dinâmico e preciso da brigada da cozinha”, lê-se no site do 50 Top Pizza para a Europa.

©Manuel Manso Pizza Picante do Lupita

Já a Lupita, de Duda Ferreira, entrou para a 45.ª posição. “Costumamos dizer que tudo o que fizemos não foi a pensar em prémios. A verdade é que quando se está focado no melhor produto, nos melhores ingredientes, nos melhores produtores, e nas melhores pessoas, a gerir uma equipa incrível, que faz tudo acontecer, das sete da manhã à meia-noite, todos os dias de forma incansável, acaba por ser difícil ter tempo para sonhar em estar entre os melhores. Por isso, é com grande surpresa e alegria que recebemos este prémio”, escreve Duda Ferreira numa nota enviada à imprensa. Sobre a pizzaria da Rua de São Paulo, o prémio não duvida de que esta é “uma morada obrigatória para desfrutar de uma autêntica pizza napolitana que verdadeiramente delicia”.

Além da eleição das melhores pizzarias, o 50 Top Pizza aponta aquelas que considera ter pizzas excelentes e aí Portugal surge com duas no Porto (Antonio Mezzero e Il Fornaio 178) e uma nas Caldas da Rainha (Paneolio Pizza Bar).



