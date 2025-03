A pizza de ananás da Lupita é uma das melhores do mundo

Com ou sem ananás? Com uma crosta fina e crocante ou alta e fofa? No que toca a pizzas, as opiniões dividem-se. Mas, felizmente, está cá a Time Out para esclarecer o que é uma boa pizza. Os editores e jornalistas da Time Out global juntaram-se para eleger as 19 melhores pizzas do mundo – e uma delas é portuguesa. Ficou na 15.ª posição e pode encontrá-la na Lupita, no Cais do Sodré.

Entre pizzas de todo o mundo, da Cidade do Cabo, de Miami ou Hong Kong, a pizza de ananás, queijo três igrejas, bacon, mozzarella, pickle de cebola roxa e coentros da Lupita é a melhor pizza portuguesa que figura neste ranking. Aberta desde 2019, a pizzaria de Duda Ferreira, considerada a 45.ª melhor da Europa na última edição do 50 Top Pizza, tem tido sucesso. E o segredo pode bem ser a escolha de toppings não convencionais em massa de fermentação lenta natural ou simplesmente a frescura dos ingredientes.

Para melhor pizza do mundo, a lista elege a margherita da Pizzeria da Attilio, em Nápoles, que é seguida da fatia de pizza de queijo da Scarr’s Pizza, em Nova Iorque, e da pizza umami japonesa da Pizza Marumo, em Tóquio, na segunda e terceira posições, respectivamente. O top 5 é finalizado com a cappriciosa da 180g Pizzeria Romana, que fica em Roma, e a pizza de marisco da Bella Brutta, em Sidney.

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp