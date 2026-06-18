Silencio que se vai cantar o fado: Carminho e Raquel Tavares em destaque no Caixa Alfama

O maior festival de fado do país está de regresso para mais uma edição. Nos dias 11 e 12 de Setembro de 2026, as ruelas do bairro de Alfama, em Lisboa, transformam-se no epicentro musical dedicado a este género. Distribuindo a sua programação por dez palcos e espaços diferentes, o evento conta com nomes como Carminho, Raquel Tavares ou Aldina Duarte, assim como uma homenagem especial ao fadista Rodrigo.

O cartaz anunciado cruza várias gerações, dividindo as actuações entre vozes consagradas e os novos talentos da actualidade. No primeiro dia do festival, a 11 de Setembro, o Palco Caixa, localizado no Terminal de Cruzeiros, recebe o espectáculo Em Casa d'Amália ao Vivo, que junta em palco José Gonçalez, Rodrigo, Ricardo Ribeiro e Katia Guerreiro para a referida homenagem ao fadista de 84 anos, seguindo-se os concertos de Raquel Tavares e da dupla Miguel Moura & Carolina Varela Ribeiro.

Pelos restantes palcos do bairro vão passar nomes como António Pinto Basto no rooftop do Terminal de Cruzeiros (Palco Ermelinda de Freitas), Marco Oliveira e Ana Rita Prada no Auditório do Museu do Fado (Palco Rádio Amália), Peu Madureira e Flávia Pereira no Palco Museu do Fado, e Helder Moutinho ao lado de Sara Paixão no Centro Cultural Dr. Magalhães Lima. A noite inaugural conta ainda com fado tradicional na Sociedade Boa União com Conceição Ribeiro e Luís Carlos, concertos nas igrejas de São Miguel (Luís Caeiro e André Batista) e de Santo Estêvão (com o espectáculo Alvorada e as Guitarras de Coimbra a homenagear Artur e Carlos Paredes), além do habitual Fado à Janela no Largo de São Miguel.

Para o segundo dia, a 12 de Setembro, o Palco Caixa reserva as actuações de Carminho, Filipa Cardoso e Beatriz Felício. Nos outros espaços do festival, o alinhamento assegura concertos de Gonçalo Salgueiro no rooftop, Miguel Ramos e Maria Ramos no auditório do museu, Miguel Dias e Valéria no Palco Museu do Fado, e Aldina Duarte com Tiago Correia no Centro Cultural Dr. Magalhães Lima. A programação do sábado completa-se com Ana Marta e Vítor Miranda na Boa União, José Geadas e Jorge Batista da Silva na Igreja de São Miguel, e Luís Matos com João Nunes na Igreja de Santo Estêvão, mantendo-se as actuações à janela.

Para Luís Montez, da promotora Música no Coração, mesmo num cenário repleto de festivais de música em Portugal, este defende que é fundamental manter a tradição e a essência do fado, assim como dos seus intérpretes. "O fado não depende de grandes artifícios. Bastam três cadeiras em palco para mostrar o talento em bruto de cada artista”, afirma. “O fado e o seu espírito só existem em Portugal e não há nada mais autêntico do que ouvir fado em Alfama. É uma experiência impossível de replicar noutro lado”, defende, concluindo que o festival existe precisamente para devolver a música e a memória ao centro histórico onde sempre fez sentido soar.

Alfama (Lisboa). 11-12 Set (Sex-Sáb). 37€ (passe de dois dias)

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