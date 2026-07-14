A Time Out diz

No final do Verão, o jardim do MACAM vai receber um festival gastronómico que celebra o talento feminino. O cartaz de luxo junta estrelas como Adjoké Bakare (primeira chef negra no Reino Unido com estrela Michelin), Angélica Salvador, Justa Nobre, Louise Bourrat e a anfitriã Lara Figueiredo. Além da cozinha de autor, conte ainda com propostas a quatro mãos de Joana Barrios e Elisabete Ferreira (brigantina considerada a melhor padeira do mundo pela União Internacional de Panificação e Pastelaria), ostras de Setúbal, leitão à Negrais do Tia Alice, de Fátima, e street food do Wonder Braz, de Mafalda Caldas, e do Ao Ataco!, de Filipa Chagas. Tudo regado a vinhos Churchill's e cocktails de Flavi Andrade, do Rossio Gastrobar. A comida é servida das 18.00 às 22.00; depois, há after party no àCapela até à 01.00.

Os bilhetes custam 85€ para o festival ou 95€, se também quiser ir à after party, e incluem "todas as experiências gastronómicas bem como o serviço de bar disponível durante o evento", segundo a organização. As crianças dos oito aos 12 anos pagam 25€. Se comprar os bilhetes até 31 de Julho, ficam mais baratos (77,50€ e 85€, respectivamente, e 20€ para os miúdos).