Vinhos da Ilha do Pico: um terroir fascinante no meio do Atlântico

Chegar ao Pico, nos Açores, é como desembarcar noutro planeta. O clima húmido e o contraste entre o verde vibrante das plantas, o azul intenso do mar e o negro das lavas cria uma atmosfera poética, bucólica, dramática – como muitos gostam de descrever. Não podemos esquecer a magia que é ver a montanha do Pico pela primeira vez. Confesso: eu chorei.



As vinhas do Pico não se alinham em fileiras verdes. Crescem dentro dos currais – muros de pedra negra de basalto, dispostos em pequenos retângulos que, vistos de cima, lembram um labirinto. Cada pedra desses muros é, na verdade, um registo vivo de quem trabalhou aquela terra, geração após geração, ao longo de mais de cinco séculos. Se não fosse esta malta resiliente e batalhadora, talvez hoje não houvesse nem vinhas, nem este artigo que está agora a ler. Uma tradição tão poderosa que a paisagem da cultura da vinha da ilha do Pico é reconhecida como Património Mundial da UNESCO.

Beber um vinho do Pico é provar uma história de resistência, beleza bruta e ligação profunda com a natureza. É sentir no paladar o equilíbrio improvável entre mar e lava, vento e pedra, tradição e futuro. As castas rainhas da ilha (Arinto dos Açores, Verdelho e Terrantez do Pico) são representantes da sua identidade e dão origem a vinhos minerais, com frescor vibrante e uma estrutura em boca que parece ecoar a própria rocha vulcânica onde nasceram.

Temos que falar sobre o porquê dos preços elevados destes vinhos: a colheita é 100% manual nos currais de lava, a vinha dá pouquíssimas uvas por hectare e a procura global por esta raridade vulcânica está super crescente, transformando os vinhos do Pico num produto premium.

Quer provar essa magia vulcânica? Separámos quatro garrafas do Pico para descobrir.

