Vinhos de Verão: três garrafas para tardes quentes

“Strawberries, cherries and an angel’s kiss in spring,

my summer wine is really made from all these things…”

Se há uma música capaz de descrever um vinho perfeito para o Verão, é "Summer Wine": aromas de morangos e cerejas, com a delicadeza que só um beijo de um anjo poderia ter.



A estação mais quente do ano pede vinhos que refresquem sem pesar, que tenham acidez viva, aromas de fruta fresca, toques herbais ou florais e, acima de tudo, que combinem com a leveza dos dias longos e das conversas sem pressa.

O segredo? Procurar vinhos com: 1) acidez marcante: aquela que limpa o palato e faz salivar, 2) álcool moderado ou bem integrado, para beber sem ficar com a boca cansada, e 3) perfil aromático fresco, com frutas vermelhas, ervas, flores, notas cítricas ou salinas.

Na dúvida, pense assim: este vinho combinaria com um piquenique? Com uma salada de tomate e queijo fresco? Com petiscos simples ou uma sardinha assada? Se a resposta for sim, então provavelmente tem a cara do Verão.

Montámos uma pequena playlist vínica que pode pôr a tocar em remix com a música que abriu este artigo. Deixamos aqui algumas ideias para o teu deleite. E refresco.

