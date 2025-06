Harmonização: quando o vinho dança com a comida

Na hora de combinar vinho e comida, há dois caminhos clássicos que pode seguir: o da semelhança e o do contraste. Um olhar histórico e sensorial sobre a harmonização (com sugestões para todos os gostos).

Se fizermos uma viagem no tempo, na Grécia Antiga já se falava da importância do sympósion: um ritual em que se comia, bebia e pensava junto. Não era um simples jantar, era uma experiência filosófica, sensual e profundamente social. Embora os gregos ainda não falassem em “harmonização” no sentido moderno da palavra, já sabiam que o contexto, o ritmo, os sentidos e até a companhia influenciam – e muito – a experiência à mesa.

Na hora de harmonizar vinho e comida, há dois caminhos clássicos que costumo seguir: o da semelhança e o do contraste. A semelhança é quando juntamos o que vibra na mesma frequência, ou seja, um prato delicado com um vinho igualmente subtil, ou um prato untuoso com um branco de boa cremosidade, por exemplo. Já o contraste é quando criamos tensão e equilíbrio: a acidez do vinho que corta a gordura do prato, o tanino que se rende à proteína, ou o açúcar que doma o picante. Um joga com o outro (ou contra o outro). O importante é que, no fim, eles dancem bem juntos na nossa boca.

Se a Grécia nos ensinou que comer e beber é também pensar, sentir e partilhar, então chegou a hora de partilhar. Aqui vão três combinações para abrir o apetite e aguçar a sua curiosidade.

Ah, e com sugestões vegetarianas incluídas, porque prazer à mesa também é saber acolher diferentes escolhas e paladares.

