Dois anos depois, a porta principal do edifício da Câmara do Porto volta a abrir com acesso livre do público aos Paços do Concelho. Este acto simbólico marca também o levantamento das medidas restritivas impostas pela pandemia na cidade.

Quase 24 meses depois do encerramento das portas ao público, a 16 de Março de 2020, o edifício da Câmara Municipal do Porto volta a estar aberto a partir desta quinta-feira. O átrio dos Paços do Concelho pode ser visitado nos dias úteis, das 09.00 às 17.00. “Este espaço, que é tão procurado, pode voltar a ser visitado e usufruído pelas pessoas que aqui passam e pelos serviços camarários, com exposições e outras iniciativas”, diz a vereadora Catarina Araújo, citada no site do município.

A esta medida, acresce o levantamento dos limites de lotação em espaços municipais onde esta restrição ainda existia, nomeadamente bibliotecas e museus, mas também no Gabinete do Munícipe e nos refeitórios municipais. A Câmara Municipal do Porto deixará, ainda, de fazer a medição da temperatura dos seus trabalhadores à entrada ao serviço.

Recorde-se que o Município do Porto foi "o primeiro no país a adoptar medidas de mitigação da propagação do vírus SARS-CoV-2, anunciadas pelo presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, a 13 de Março de 2020". Até ao dia 28 de Fevereiro, os actuais 18 centros de testagem continuarão a funcionar com quatro testes gratuitos por pessoa. A partir dessa data, a sua continuidade dependerá da decisão do Governo.

