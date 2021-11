Há uma pista de gelo no Parque Nascente até 31 de Janeiro

No exterior do centro comercial vai encontrar diferentes actividades para as famílias.

As actividades natalícias não acontecem apenas no centro da cidade. Por exemplo, no Parque Nascente, em Rio Tinto, está instalada uma pista de gelo até 31 de Janeiro. Mas não é tudo – também pode contar com um espaço infantil, um circuito wipe-out para crianças e uma zona de restauração exterior.

Dentro da pista, com 260 metros quadrados, além de poderem praticar acrobacias de patinagem artística, os miúdos e os graúdos podem contar com muitas surpresas, anuncia a nota de imprensa. A isto junta-se um globo de neve gigante e circuitos wipe-out feitos de insufláveis, gratuitos para crianças entre os dois e os seis anos. Para repor as energias, existe um espaço exterior de restauração, com propostas da Madre Coxinha e do Chakburger.

A pista de gelo estará aberta de domingo a quinta-feira, entre as 10.00 e as 22.00, e às sextas-feiras, sábados e vésperas de feriado, entre as 10.00 e as 23.00, encerrando no dia 25 de Dezembro. Nos dias 24 e 31 de Dezembro, a animação termina mais cedo, às 19.00. A entrada custa 4€, valor que equivale a 20 minutos de patinagem no gelo. Existe ainda um pack família (seis bilhetes), que pode comprar por 20€.

