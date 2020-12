Livraria Lello vai ter entrada livre na véspera de Natal

A Lello vai estar de portas abertas, com entrada gratuita, na véspera de Natal. Entre as 10.00 e as 17.00 de 24 de Dezembro, pode visitar a livraria sem pagar bilhete.

Os últimos meses têm sido uma aventura para a Livraria Lello. Durante o confinamento, criou o primeiro "drive thru" livreiro do mundo e organizou um concurso para premiar os melhores contos da quarentena. Entretanto, descobrimos que J.K. Rowling, a autora de Harry Potter, nunca visitou a Lello e que a livraria não inspirou os seus livros. Pouco depois, a Lello reagiu através de uma carta aberta e convidou-a a fazer uma visita.

No final de Maio, a Lello reabriu após obras de restauro, celebrou o São João durante um mês inteiro com entradas gratuitas e oficializou a compra do Teatro Sá da Bandeira. Em Novembro, foi lançada uma colecção infantil com ilustrações de artistas portugueses.

Agora, durante a véspera do Natal, a Lello quer partilhar a sua magia com todos, por isso vai estar de portas abertas, com entrada livre. Entre as 10.00 e as 17.00 do dia 24 de Dezembro, pode visitar a livraria sem pagar bilhete.

A Lello é considerada uma das livrarias mais bonitas do mundo. O seu estilo neogótico enche os olhos de quem a admira com detalhes, curvas e ornamentos, sem esquecer as estantes carregadas de livros. Hoje em dia a entrada é paga (5€), para dosear o fluxo de visitantes, mas o valor é dedutível na compra de um livro.

