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Rob Laughter
Rob Laughter

Os melhores programas do Dia Mundial do Teatro em Lisboa

A festa do Dia Mundial do Teatro celebra-se esta sexta-feira, 27 de Março. Conheça as peças, as actividades e os descontos programados para Lisboa.

Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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O teatro é uma arte milenar e funciona como um meio de divulgação da cultura de diferentes povos. Desde a Antiguidade que o homem usa o teatro como forma de expressão, através de vários géneros teatrais, desde a comédia à tragédia e à tragicomédia, do melodrama à revista e ao teatro infantil. Criado pelo Instituto Internacional do Teatro em 1961, o Dia Mundial do Teatro é celebrado anualmente a 27 de Março. Para assinalar a data, costumam planear-se para este dia vários espectáculos gratuitos ou com bilhetes mais baratos e actividades especiais para lembrar artistas e obras importantes da história do teatro. Fomos à procura dos melhores programas para o Dia Mundial do Teatro em Lisboa.

Recomendado: As peças de teatro e de dança para ver esta semana em Lisboa

Programas para o Dia Mundial do Teatro

Praça da Alegria

  • Coisas para fazer
  • Avenida da Liberdade/Príncipe Real
Praça da Alegria
Praça da Alegria

No próximo dia 27 de Março, às 15.00, a Praça da Alegria volta a ser palco da celebração do Dia Mundial do Teatro, com a realização da sexta edição de “Um Brinde ao Teatro”. A cerimónia inclui a inscrição de dez novas personalidades do teatro português em calçada portuguesa, naquele que é já apelidado de “Walk of Fame” português, um tributo que celebra o talento e o legado dos nossos artistas, cujo percurso marcou o panorama teatral nacional. Na edição deste ano os homenageados são: Ricardo Carriço (actor), Paulo Vasco (actor), Miguel Dias (actor), Vasco Rafael (actor, fadista), Maria João Luís (actriz), Noémia Costa (actriz), Maria Emília Correia (actriz), Vasco Morgado Jr. (produtor), Manuela Couto (actriz) e Melânia Gomes (actriz).

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São Luiz

  • Coisas para fazer
  • Chiado
São Luiz
São Luiz
Estelle Valente

Em Setembro de 2025, assinalou-se uma década desde que Estelle Valente iniciou o seu trabalho no Teatro São Luiz. O que começou de forma intuitiva evoluiu para uma relação contínua e profunda com o espaço, os artistas e as histórias aqui construídas. A exposição apresenta um percurso visual por dez anos de presença fotográfica no Teatro: imagens de cena, bastidores, retratos e instantes de silêncio captados no vazio dos corredores e dos palcos. A inauguração acontece a 27 de Março, Dia Mundial do Teatro, com programação especial gratuita, a partir das 17.00, com espectáculos às 19.30 (As Quatro Mortes de Napoleão Bonaparte, de Pedro Saavedra) e às 20.00 (Todos Pássaros, de Wajdi Mouawad, encenação Álvaro Correia).

A entrada é livre, sujeita à lotação das salas, e os bilhetes podem ser levantados no local.

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Teatro da Trindade

  • Chiado
Teatro da Trindade
Teatro da Trindade
Alípio Padilha

No Teatro da Trindade, a efeméride é assinalada com dois espectáculos gratuitos: Brokeback Mountain, na Sala Estúdio, uma versão para teatro do conto de Annie Proulx, que deu origem ao filme de Ang Lee; e A Gaivota, de Tchekhov, na Sala Carmen Dolores, numa encenação de Diogo Infante, protagonizada por Alexandra Lencastre e Ivo Canelas. Além disso, haverá também duas visitas guiadas aos bastidores do edifício, às 14.00 e às 16.00. 

A entrada é livre, mediante o levantamento de bilhetes, no próprio dia, a partir das 13.00, na bilheteira do teatro.

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Centro Cultural de Belém

  • Belém
Centro Cultural de Belém
Centro Cultural de Belém
DR

Neste espectáculo de Flávia Gusmão (que interpreta) e Jacinto Lucas Pires (que assina o texto), o ensaio de Esmeralda é sobressaltado por duas figuras, Valentina e Valeria. Quem são elas, exactamente? Parecem estar num espaço desértico, com qualquer coisa de Internet e de Além. Terão surgido das falhas de memória da actriz? Serão produto da sua imaginação? Em cena até 29 de Março, poderá ver gratuitamente a 27 de Março, Dia Mundial do Teatro, às 17.00 ou às 20.00.

Os bilhetes deverão ser levantados no próprio dia, a partir das 13.00, na bilheteira do CCB.

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A Barraca

  • Santos
A Barraca
A Barraca
© Manuel Manso

N’A Barraca, que este ano celebra 50 anos, o Dia Mundial do Teatro é comemorado com a apresentação de duas das mais recentes criações da companhia: Farsa de Inês Pereira, para jovens, escolas e famílias, e O Príncipe de Spandau, para o público adulto.

A entrada é gratuita e os bilhetes podem ser reservados na BOL.

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TBA

  • Dança
  • Avenida da Liberdade/Príncipe Real
TBA
TBA
DR

Com texto, interpretação e encenação de Victor de Oliveira, Kumina é um solo performativo onde se interroga a história íntima e universal ligada ao desenraizamento, bem como a relação complexa entre os continentes africano e europeu. Puxando o fio da infância, apoia-se numa narrativa de auto-ficção e em pequenos excertos de autores ligados ao exílio e à colonização para questionar as repetições da história e o nosso desalento comum face às tragédias contemporâneas.

Em cena até 29 de Março, tem entrada livre no dia 27 – deve fazer levantamento prévio dos bilhetes no próprio dia, a partir das 15.00 (máximo de dois bilhetes por pessoa).

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Celebrando um Teatro Romano

  • Coisas para fazer
  • Santa Maria Maior
Celebrando um Teatro Romano
Celebrando um Teatro Romano
EGEAC/José Frade

Para celebrar o Dia Mundial do Teatro, o Museu de Lisboa – Teatro Romano convida o público para uma visita orientada dedicada às origens do teatro, que nasceu no século VI a.C., em Atenas, na Grécia Antiga. Pensada para famílias e crianças a partir dos 12 anos, a actividade dura 60 minutos e custa 4€.

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Jardins do Bombarda

  • Lisboa
Jardins do Bombarda
Jardins do Bombarda
Filipe Ferreira

Filodemo, uma das raras incursões de Luís de Camões na escrita para teatro, estreia no Dia Mundial do Teatro, 27 de Março. Para celebrar, a peça, que estará em cena na Sala Estúdio Valentim de Barros até 18 de Abril, terá entrada livre durante três dias, de 27 a 29 de Março. Só tem de levantar os bilhetes a partir das 13.00 do próprio dia na bilheteira do D. Maria II, nos Jardins do Bombarda.

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Coisas fazer em Lisboa

As exposições em Lisboa a não perder este mês

  • Coisas para fazer
  • Exposições
As exposições em Lisboa a não perder este mês
As exposições em Lisboa a não perder este mês
DR

Os coleccionadores estão de olhos postos em Lisboa, os artistas e galeristas idem. Por isso, não seja o único a ficar de fora do circuito. Pegue na agenda e tome nota das exposições que não pode perder este mês, em Lisboa.

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