Em Setembro de 2025, assinalou-se uma década desde que Estelle Valente iniciou o seu trabalho no Teatro São Luiz. O que começou de forma intuitiva evoluiu para uma relação contínua e profunda com o espaço, os artistas e as histórias aqui construídas. A exposição apresenta um percurso visual por dez anos de presença fotográfica no Teatro: imagens de cena, bastidores, retratos e instantes de silêncio captados no vazio dos corredores e dos palcos. A inauguração acontece a 27 de Março, Dia Mundial do Teatro, com programação especial gratuita, a partir das 17.00, com espectáculos às 19.30 (As Quatro Mortes de Napoleão Bonaparte, de Pedro Saavedra) e às 20.00 (Todos Pássaros, de Wajdi Mouawad, encenação Álvaro Correia).

A entrada é livre, sujeita à lotação das salas, e os bilhetes podem ser levantados no local.