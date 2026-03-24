No próximo dia 27 de Março, às 15.00, a Praça da Alegria volta a ser palco da celebração do Dia Mundial do Teatro, com a realização da sexta edição de “Um Brinde ao Teatro”. A cerimónia inclui a inscrição de dez novas personalidades do teatro português em calçada portuguesa, naquele que é já apelidado de “Walk of Fame” português, um tributo que celebra o talento e o legado dos nossos artistas, cujo percurso marcou o panorama teatral nacional. Na edição deste ano os homenageados são: Ricardo Carriço (actor), Paulo Vasco (actor), Miguel Dias (actor), Vasco Rafael (actor, fadista), Maria João Luís (actriz), Noémia Costa (actriz), Maria Emília Correia (actriz), Vasco Morgado Jr. (produtor), Manuela Couto (actriz) e Melânia Gomes (actriz).
O teatro é uma arte milenar e funciona como um meio de divulgação da cultura de diferentes povos. Desde a Antiguidade que o homem usa o teatro como forma de expressão, através de vários géneros teatrais, desde a comédia à tragédia e à tragicomédia, do melodrama à revista e ao teatro infantil. Criado pelo Instituto Internacional do Teatro em 1961, o Dia Mundial do Teatro é celebrado anualmente a 27 de Março. Para assinalar a data, costumam planear-se para este dia vários espectáculos gratuitos ou com bilhetes mais baratos e actividades especiais para lembrar artistas e obras importantes da história do teatro. Fomos à procura dos melhores programas para o Dia Mundial do Teatro em Lisboa.
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