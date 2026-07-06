Com a subida das temperaturas e a chegada das férias grandes, a rotina familiar transfere-se para a beira-mar. Fazer castelos na areia, nadar e aproveitar as sestas à sombra passam a ser as principais actividades do dia. Mas antes de rumar ao areal, é essencial preparar o roupeiro de Verão dos mais novos com peças práticas, seguras e confortáveis. Para lhe poupar tempo na pesquisa, reunimos uma selecção de marcas portuguesas. As novas colecções para os meses quentes trazem tudo o que é necessário para equipar os miúdos dos pés à cabeça. Explore o nosso guia de compras com o melhor do design nacional e garanta que a mala de viagem fica pronta com muito estilo. Se preferir um plano longe do mar, consulte as melhores actividades para miúdos em Lisboa ou planeie um dia em família nas melhores piscinas em Lisboa e arredores.

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