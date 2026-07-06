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Marcas infantis portuguesas para este Verão
DR | Marcas infantis portuguesas para este Verão
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Essenciais de Verão: marcas portuguesas para o kit de praia dos miúdos

De bóias a calçado resistente, reunimos propostas nacionais com padrões vibrantes para equipar os mais novos.

Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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Com a subida das temperaturas e a chegada das férias grandes, a rotina familiar transfere-se para a beira-mar. Fazer castelos na areia, nadar e aproveitar as sestas à sombra passam a ser as principais actividades do dia. Mas antes de rumar ao areal, é essencial preparar o roupeiro de Verão dos mais novos com peças práticas, seguras e confortáveis. Para lhe poupar tempo na pesquisa, reunimos uma selecção de marcas portuguesas. As novas colecções para os meses quentes trazem tudo o que é necessário para equipar os miúdos dos pés à cabeça. Explore o nosso guia de compras com o melhor do design nacional e garanta que a mala de viagem fica pronta com muito estilo. Se preferir um plano longe do mar, consulte as melhores actividades para miúdos em Lisboa ou planeie um dia em família nas melhores piscinas em Lisboa e arredores.

Recomendado: As melhores coisas para fazer com crianças este mês em Lisboa (e arredores)

Para estas marcas infantis portuguesas, o Verão já chegou

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