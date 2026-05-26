“Ó Francisca, sai de cima do corrimão que ainda partes uma perna!”. Se os seus filhos passam a vida a trepar móveis e paredes, a felicidade deles tem um nome. O arborismo é muito mais do que andar de árvore em árvore feito Tarzan: dizem que aumenta a concentração, além de ajudar a superar as vertigens. O Adventure Park é um dos sítios em Lisboa onde os seus pequenos aventureiros podem fazer o gosto ao dedo (ao corpo todo, neste caso). Neste parque no Jamor, os miúdos sobem às árvores, num percurso onde também encontram túneis, escadas, redes e argolas; enquanto os pais, cá em baixo, roem as unhas até ao sabugo. O circuito termina com um slide de oito metros mas não há nada a temer: cada criança é equipada com capacete e arnês. O percurso A Pequena Floresta é o programa ideal para festas de aniversário. Só tem de riscar os miúdos mais medricas da lista de convidados.

> Complexo Desportivo do Jamor (Cruz Quebrada). Vários horários. Circuito Pequena Floresta: 15€. Altura e idades mínimas de 1,10m/5 anos