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Lisboa

Adventure Park
©DR | Adventure Park
©DR

10 programas radicais para crianças em Lisboa

Fomos à procura dos melhores programas radicais na cidade. Espreite estas sugestões de aventura para crianças destemidas.

Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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Andam com dois ou três pensos rápidos nos joelhos, e os cotovelos e as mãos passam a vida esfolados. Gostam mais de andar pelo ar do que com os pés assentes na terra e desafiam todos os dias as leis da gravidade. Os pais sentem suores frios com frequência e há vezes em que o coração parece que lhes vai saltar pela boca. Passam o tempo a pôr-se à prova, uma e outra vez, razão pela qual partilhamos as melhores propostas de programas radicais para crianças em Lisboa. Os níveis de adrenalina prometem subir só de ler.

Recomendado: Saiba quais são as melhores coisas radicais para fazer em Lisboa

Acção e muitos trambolhões

Adventure Park

  • Coisas para fazer
  • Caminhadas e passeios
  • Grande Lisboa
Adventure Park
Adventure Park
© Ana Luzia

“Ó Francisca, sai de cima do corrimão que ainda partes uma perna!”. Se os seus filhos passam a vida a trepar móveis e paredes, a felicidade deles tem um nome. O arborismo é muito mais do que andar de árvore em árvore feito Tarzan: dizem que aumenta a concentração, além de ajudar a superar as vertigens. O Adventure Park é um dos sítios em Lisboa onde os seus pequenos aventureiros podem fazer o gosto ao dedo (ao corpo todo, neste caso). Neste parque no Jamor, os miúdos sobem às árvores, num percurso onde também encontram túneis, escadas, redes e argolas; enquanto os pais, cá em baixo, roem as unhas até ao sabugo. O circuito termina com um slide de oito metros mas não há nada a temer: cada criança é equipada com capacete e arnês. O percurso A Pequena Floresta é o programa ideal para festas de aniversário. Só tem de riscar os miúdos mais medricas da lista de convidados.

> Complexo Desportivo do Jamor (Cruz Quebrada). Vários horários. Circuito Pequena Floresta: 15€. Altura e idades mínimas de 1,10m/5 anos

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Ski Academy Lisboa

  • Coisas para fazer
  • Eventos desportivos
  • Sete Rios/Praça de Espanha
Ski Academy Lisboa
Ski Academy Lisboa
Fotografia: Gabriell Vieira

Tem equipamentos de fitness como qualquer outro ginásio, mas também tem o charme de um chalé de montanha: a prata da casa é o simulador de ski e snowboard, com uma nova tecnologia de GPS, que nos permite pisar pistas geladas – através de um ecrã 4K e de forças físicas e biomecânicas – em qualquer altura do ano. Para experimentar pela primeira vez, a partir dos sete anos, uma sessão de 15 minutos fica a 25€. Uma sessão normal, de 30 minutos, fica por 45€, mas tem de levar botas ou alugá-las por mais 5€.

> Rua Carlos Oliveira, 2A (Laranjeiras). Seg-Sex 07.00-21.00 (sujeito a marcação prévia). Desde 25€

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Hello Park

  • Miúdos
  • Parques infantis
  • Benfica/Monsanto
Hello Park
Hello Park
Fotografia: Manuel Manso

Se já não está para saltar em insufláveis mas lhes reconhece a proeza de entreter (e desgastar) os mais novos, está na hora de regressar. No Hello Park, encontra uma estrutura de grande dimensão, em madeira, com um insuflável que mais parecem três. Como se não fosse suficiente, há ainda um circuito de arvorismo, com mais de 20 obstáculos, para miúdos com tiques de Tarzan. Ainda por cima, a actividade está incluída no preço de entrada: 13€/2h em dias úteis e 13€/1h ao fim-de-semana, por criança, com oferta de um adulto para acompanhar.

> Parque da Serafina (Monsanto). Seg-Dom 09.00-20.00 (1 Abr-31 Out), 09.00-18.00 (1 Nov-31 Mar). Desde 13€

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Vertigo Climbing Center

  • Desporto
  • Alpinismo
  • Marvila
Vertigo Climbing Center
Vertigo Climbing Center
© Diogo Garcia

Num rocódromo não há rock, mas há rochas artificiais – que é como quem diz... paredes –, para poder escalar indoor antes de começar a subir falésias de verdade. Com uma parede de 4,80 metros de altura e uma área escalável de 300 metros quadrados, a segurança não é feita com cordas, mas sim com colchões especiais no chão. Os cursos de escalada, com vários níveis, do iniciado ao avançado, são bons também para quem quer superar a acrofobia (medo de lugares altos). Há sessões todos os dias da semana e os treinos para crianças a partir dos cinco anos duram cerca de uma hora.

> Avenida Infante Dom Henrique, Edifício Beira Rio, Fracção S (Marvila). Seg-Dom vários horários. Desde 47€

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DreamFly Lisboa

  • Coisas para fazer
  • Grande Lisboa
DreamFly Lisboa
DreamFly Lisboa
DR

É possível fazer queda-livre de forma segura? Sim, neste simulador com dez metros de altura e três de largura, com uma máquina que sopra vento até 270 km/h, com a velocidade a ser ajustada ao tamanho e peso de cada pessoa. E não é só para adultos. A partir dos quatro anos, qualquer um pode voar. 

> Alegro, R. Alto do Forte IC19 (Sintra). Seg-Sex 12.00-20.00, Sáb-Dom 10.00-20.00. 96 360 3440. Desde 44€ (dois voos para crianças dos 4 aos 12 anos)

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Jump Yard

  • Coisas para fazer
  • Grande Lisboa
Jump Yard
Jump Yard
©DR

Aqui toda a gente salta. Há 3500 metros quadrados de trampolins e outras atracções para quem gosta de adrenalina. Entre a Jump Tower, uma zona em que é possível saltar de uma plataforma para aterrar num colchão de ar, a Clip’Climb, uma área com sete paredes (uma delas dupla) para escalar, ou o Ninja Park, uma parte do armazém para os cada vez mais fervorosos adeptos do programa American Ninja Warrior, o difícil é escolher por onde começar. Um bilhete de família, para quatro pessoas, custa 45€/1h – 2h se for entre segunda e quinta-feira.

> Avenida dos Cavaleiros, 35 (Carnaxide). Seg-Qui e Sáb-Dom 10.00-21.00, Sex 10.00-22.00. Desde 45€/1h (5€/1h se quiser apenas aceder à área para crianças até aos três anos)

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Parque BMX

  • Coisas para fazer
  • Benfica/Monsanto

Ora aqui está uma sigla que nos enche de nostalgia. Tudo porque outra sigla, BTT, domina desde os anos 1990 a nossa vida sobre duas rodas a pedal. Mas em Monsanto há uma pista onde pode voltar aos tempos de glória dos saltos, das rampas e dos joelhos esfolados. A pista de BMX, uma espécie de motocross para pessoas sem carta, fica perto do parque de merendas, do lado esquerdo de quem caminha em direcção ao auditório. Só não se esqueça de lhes pôr capacetes.

> Alameda Keil do Amaral (Monsanto). 24/7. Grátis

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Login Laser Tag

  • Coisas para fazer
  • Jogos e passatempos
  • Lisboa
Login Laser Tag
Login Laser Tag
©DR

Talvez as nossas expectativas sobre os raios laser tenham sido exageradas. Por esta altura contávamos que já existissem naves a disparar raios fulminantes. Outra aplicação semi-bélica, mas completamente inofensiva, ufa, é o laser tag, um jogo da apanhada à base de disparos de luz, para aventureiros a partir dos seis anos. A maior arena deste desporto em toda a Península Ibérica é bem perto de Lisboa. Como não há projécteis a sério, não é preciso o equipamento e a logística do paintball, tornando os jogos mais rápidos e imprevisíveis. Para jogar é preciso um mínimo de seis pessoas e o preço por partida é de 8€.

> Rua do Proletariado, 2, Armazém 3 (Carnaxide). Qua-Qui 17.00-22.00, Sex 17.00-23.00, Sáb-Dom 10.00-20.00. 8€/pessoa (mínimo de seis jogadores de quarta a sexta e de oito jogadores ao fim-de-semana).

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USAxe Club

  • Coisas para fazer
  • Alcântara
USAxe Club
USAxe Club
Fotografia: Ricardo Lopes

O ambiente é rústico e tipicamente americano, desde a decoração do espaço ao menu do restaurante. O mérito é de Colton Egbert, que resolveu trazer para Portugal “o desporto do momento” nos Estados Unidos. Mas no USAxe Club, na Lx Factory, não se lançam apenas machados. Além do tradicional arremesso ao alvo, também é possível jogar ao jogo do galo, matar zombies e até dizimar vários exemplares do coronavírus – sempre com recurso à mesma ferramenta de corte, claro. Não existe idade mínima, mas os menores têm de estar sempre acompanhados por um adulto.

> Rua Rodrigues de Faria 103 H-0.02 (Alcântara). Sáb-Dom 11.00-00.00.

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Autódromo Virtual de Lisboa

  • Coisas para fazer
  • Jogos e passatempos
  • Oeiras
Autódromo Virtual de Lisboa
Autódromo Virtual de Lisboa
©DR

O automobilismo é um desporto reservado às elites, excepto, claro, se o desmaterializarmos. É isso mesmo que acontece no Autódromo Virtual de Lisboa, onde qualquer pessoa pode viver todas as emoções de corridas de carros sem se preocupar com as despesas inerentes à manutenção de um carro de alta cilindrada. São 15 simuladores e dezenas de pistas e carros à escolha num espaço de 300 metros quadrados. Uma hora no alcatrão virtual custa 10€ – os especialistas da casa recomendam a actividade para jovens a partir dos 15 anos, mas se os caçulas já tiverem mais de 1,50 metro de altura, está a valer. 

> Rua Manuel António Rodrigues, 6 - Armazém A (Carnaxide). Seg-Sex 16.00-00.00, Sáb 15.00-00.00. Desde 10€

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Mais actividades para miúdos

Actividades para miúdos desportistas em Lisboa

  • Miúdos
Actividades para miúdos desportistas em Lisboa
Actividades para miúdos desportistas em Lisboa
Ilustração: José Carlos Fernandes

Miúdos que não param sossegados um segundo. Eles saltam, eles rebolam, eles correm, gritam e até dançam se lhes derem espaço para isso. Se tem um desses em casa, vai gostar de saber que há vida além do futebol e que lhes pode gastar toda a energia em excesso, para que libertem tudo isso em actividades desportivas. Ora no skate, ora na escalada ou a saltar que nem loucos em trampolins. Tem sempre a vantagem de que a atividade desportiva é essencial para a saúde e bem-estar de qualquer um, até das crianças. É certo que, no fim, vão dormir que nem pedras.

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