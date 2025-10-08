50 Best Bars. Red Frog fica de fora e Lisboa sai da lista dos melhores bares do mundo

O speakeasy de Emanuel Minez e Paulo Gomes vinha descendo no ranking internacional desde 2023. No ano passado, tinha ficado no limite da lista alargada, em 94.º. Agora, deixa de haver um representante português entre os locais distinguidos.

O Red Frog ficou de fora dos 50 Best Bars 2025. A lista que todos os anos distingue os melhores bares internacionalmente, com um painel de votantes que aumenta a cada edição e já ultrapassa os 800, de 29 regiões de todo o planeta, tinha apenas um representante português na sua lista mais alargada, de 100 bares. Agora, com a saída do speakeasy de Emanuel Minez e Paulo Gomes na Praça da Alegria, é preciso dar um salto a Espanha para beber um cocktail num dos melhores bares do mundo, especialmente a Barcelona (Sips na posição 3; Paradiso, 4; Dr. Stravinsky, 83; Boadas, 85; Foco, 89) mas também a Madrid (Salmon Guru, 37; e Angelita, 51).

O Red Frog entrou pela primeira vez nesta lista em 2017, quando ainda operava na Rua do Salitre, onde abriu portas em 2015. Ficou então na 92.º lugar, uma surpresa para os proprietários e uma novidade para o circuito da coquetelaria em Lisboa. Voltaria à lista em 2021, no 67.º lugar, já depois de se ter mudado para um interior do outro bar de Emanuel Minez e Paulo Gomes, o Monkey Mash, na Praça da Alegria, abraçando por completo o conceito de speakeasy – escondido, reservado a conhecedores do espaço. A ideia, aliás, sempre se baseou no conceito destes bares marginais do tempo da Lei Seca nos EUA.

Em 2022, houve uma subida vertiginosa – para 40.º. Foi um ano importante para a dupla de mixologistas, que abriu um terceiro bar no Chiado, o 18.68 Cocktail Boutique. A descida na tabela dos 50 Best Bars começou no ano seguinte, com o Red Frog a ficar em 88.º. Em 2024 passou para 94.º. Nesta quarta-feira, numa cerimónia em Hong Kong e com Minez e Gomes presentes, oficializou-se a saída da lista. Na verdade, a única hipótese para hoje era ficarem entre os 50 primeiros, o que inverteria de forma substancial a tendência recente. Os bares que ficaram entre as posições 51 e 100 eram conhecidos desde o final de Setembro.

O Red Frog continua, no entanto, na lista 50 Best Discovery, da mesma organização. Aí na companhia de 34 outros espaços portugueses, 22 dos quais na região de Lisboa, do Midori à Cervejaria Ramiro, da Toca da Raposa ao próprio Monkey Mash. Na semana passada, Emanuel Minez e Paulo Gomes fizeram o pleno nos prémios Top Cocktail Bars, com os seus três bares a serem distinguidos entre os melhores bares da Península Ibérica.

Os 10 melhores bares do mundo, segundo o 50 Best

Bar Leone, Hong Kong Handshake Speakeasy, Cidade do México Sips, Barcelona Paradiso, Barcelona Tayēr + Elementary, Londres Connaught Bar, Londres Moebius Milano, Milão Line, Atenas Pony, Singapura Tres Monos, Buenos Aires

