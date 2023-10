50 Best Bars. Red Frog desce de posição, mas continua entre os melhores do mundo

O bar da Avenida da Liberdade foi o único português a conquistar um lugar – o 40.º – na lista mais prestigiada do mundo, The World's 50 Best Bars, no ano passado. Este ano, desce para a 88.ª posição.

Se no ano passado o Red Frog ascendeu ao tão desejado top 50 na lista dos The World's 50 Best Bars, este ano as notícias não são tão animadoras. O speakeasy de Paulo Gomes e Emanuel Minez, na Avenida da Liberdade, continua a integrar os melhores do mundo, mas desce para a 88.ª posição no ranking – um declínio significativo de 48 lugares, mas que não desmoraliza os responsáveis.

“Nós estamos contentes na mesma. O facto de estar na lista já é muito importante. No ano em que entrámos ainda não estavam alguns mercados abertos, agora há outros players a nível global, como a América ou a Ásia, portanto conseguirmos estar nos 100 já foi muito bom”, diz Emanuel Minez. “É trabalhar e definir uma estratégia diferente para o próximo ano”, acrescenta.

Até ao momento só foram divulgadas as últimas posições do ranking. O top 50 de 2023 só será anunciado na cerimónia com data marcada para 17 de Outubro, em Singapura. “Da Península Ibérica somos o único anunciado, mas quero acreditar que devem surgir mais três de Espanha: o Salmon Guru, o Paradiso e o Sips”, prevê o responsável.

Quanto ao futuro do Red Frog, que mudou recentemente a carta, Emanuel Minez espera um regresso ao pódio mas, se isso não for possível, gostaria de se manter no top 100. “Já ficaríamos bastante satisfeitos porque somos o único bar em Portugal ainda. Mas se tivéssemos mais ajudava porque viriam mais pessoas da comunidade”, comenta.

O Red Frog é, até ao momento, o único bar português a entrar nesta lista. O reconhecimento da The World’s 50 Best Bars chegou pela primeira vez em 2017, ficando então na 92.ª posição.

Praça da Alegria 66b (Avenida da Liberdade). Ter-Sáb 18.00-01.00. Reserva obrigatória.

+ Beer Ato: três dias regados a cerveja artesanal no Hub Criativo do Beato

+ Três anos de Cura celebram-se com jantares a quatro mãos (só com chefs duas estrelas)