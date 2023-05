“Pegar no passado, viver o presente, olhar o futuro”. A nova carta monocromática do Red Frog

Pela primeira vez desde que conquistaram o 40.º lugar na lista dos 50 melhores bares do mundo, Emanuel Minez e Paulo Gomes renovaram as propostas do Red Frog.

A pouco e pouco, a coquetelaria portuguesa vai ganhando reconhecimento no estrangeiro, mas ainda não há quem chegue aos calcanhares de Emanuel Minez e Paulo Gomes. É que o seu Red Frog, o bar escondido dentro de outro bar, o Monkey Mash, é o único português a conquistar um lugar – o 40.º – na lista mais prestigiada do mundo, The World's 50 Best Bars. Agora, renovam totalmente a proposta do speakeasy, com uma carta que balança entre o passado e o futuro.

“Para mim é o melhor menu que alguma vez tivemos”, diz Paulo Gomes. E também o mais aguardado, já que é o primeiro a ser lançado depois de entrarem para a 40.ª posição no ranking. Junta ideias de 2019, impedidas de ver a luz do dia por conta da pandemia, mas não só. “Passou-se muita coisa, nós também evoluímos e entrámos na lista dos 50”, explica. Monocromático é, então, sobre “pegar no passado, viver o presente, mas olhar para o futuro” – um menu a preto e branco, com mais de 30 cocktails.

Segundo Paulo Gomes, a ausência de cor é também uma maneira de retirar ruído à mensagem. “Enquanto no Monkey Mash queremos influenciar através da cor, aqui não queremos”, justifica. Porém, os cocktails são tudo menos monocromáticos e os capítulos do menu são rasurados por uma linha vermelha. “A linha vermelha simboliza romper com o passado e pensar no futuro”, afirma.

Um dos segmentos do menu é o break the ice, com boas opções para começar. O bubbles & troubles (18€), foi inspirado em máquinas de bolhas de sabão. E basta olhar para o copo, com duas entradas, para perceber isso. “É um desafio. O copo é difícil para beber para a pessoa estar focada naquilo que está a fazer”, sublinha o responsável. É um cocktail doce, frutado, com ar de gin tónico, vodka, pet nat Alvarinho, iogurte grego, destilado de brioche.

O capítulo intitulado hipster panic room é um dos mais interessantes. “São cocktails parecem uma coisa, mas que se calhar são outra”, alerta. O infusão negra (17€), servido num copo de barro preto e com uma cracker de arroz negro, é, na verdade, uma bebida transparente intensa, picante, com tequila, mezcal e outros ingredientes mexicanos. Tem a particularidade de incluir um botão de szechuan que, depois de mastigado, faz salivar.

O alfarrabista (16€) faz parte do grupo final cut, o remate da noite. “Coisas mais fortes, mais doces”, como uma sobremesa. É uma das estrelas da carta e recria o aroma dessas livrarias. É feito com whiskey, noz negra e tem notas de balsâmico e um toque amadeirado. É servido fumado, com um livro em cima: o Mãos Sujas, a obra mais célebre de Jean-Paul Sartre.

Há ainda uma secção from the trolley, cocktails feitos num trolley, à frente do cliente. É aqui que se insere o cocktail mais caro de sempre do Red Frog: the old book (45€), com whiskey James Martins 32, Blandy's Terrantez 1980, noix de Près Chartreuse e trufa negra.

Também não falta o que petiscar. O pairing de Don Perignon vintage (garrafa) e caviar de esturjão da Galiza (380€) é uma das novas entradas, mas há outras opções mais em conta, como o húmus de pimento (10€) ou o bolo de chocolate negro 70%, com crumble de cacau e flor de sal (10€).

Acerca da permanência na lista do The World's 50 Best Bars, Paulo Gomes garante já não sentir a pressão. “Já tirei essa pressão de cima de mim. Já lá estamos, conseguimos aquilo que ninguém conseguiu. E temos plena consciência de que estamos a fazer o melhor que sabemos”, remata.

Praça da Alegria 66b (Avenida da Liberdade). Ter-Sáb 18.00-01.00. Reserva obrigatória.

