Quem é o Bartender do Ano? Ainda não sabemos, mas eis os nomeados

A final do concurso, anunciado esta semana no evento gastronómico Há Prova, em Oeiras, está agendada para 12 de Novembro.

No evento gastronómico Há Prova, que decorreu de 12 a 14 de Maio nos jardins do Palácio Marquês de Pombal, em Oeiras, foram apresentados os nomeados para o Bartender do Ano 2023 (antes Barman do Ano), um prémio que, desde 2014, celebra a coquetelaria portuguesa e que oferece, aos nomeados, uma oportunidade de demonstrarem as suas competências junto dos pares.

Este ano, vão a concurso André Costa, do Four Seasons Ritz Lisbon; Bruno Fernandes, do Bistro 100 Maneiras; e Tiago Santos, do Bairro Alto Hotel, a representar Lisboa; Luís Costa, do Torto Bar; e Pedro Duarte, do Wine & Books Hotels, ambos no Porto; e Vivaldo Queirós, do Varandas Cocktail & Wine Bar, em Faro.

Constança Cordeiro (Uni e Toca da Raposa), Fernão Gonçalves (grupo Plateform) e Marcella Ghirelli (Cella) fazem parte do júri, que é presidido por Wilson Pires (Verso).

A final está agendada para 12 de Novembro, na mesma localização do Há Prova. A The Bottle Affair é a entidade organizadora.

Pode acompanhar todo o concurso em bartenderdoano.pt, assim como no Facebook e no Instagram.

