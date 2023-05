Bartenders de topo mostram o que valem no Red Frog e no Monkey Mash

Alguns dos mais prestigiados bartenders internacionais, com distinção na lista do The World’s 50 Best Bars, vão estar esta semana no Red Frog (40º lugar no ranking) e no Monkey Mash, de Paulo Gomes e Emanuel Minez, a mostrar o que valem e a partilhar conhecimentos.

Os primeiros a marcar presença na chamada Lisbon Stars Connections, já esta segunda-feira, são os bartenders do The Connaught Bar, de Londres, e do bar Camparino, em Milão, entre as 22.00 e as 02.00, no Red Frog. Ao lado, no Monkey Mash, estarão profissionais do também londrino Artesian, considerado quatro vezes o melhor bar do mundo, e do Tan Tan, um dos melhores bares brasileiros, entre as 22.30 e a 01.30.

Na terça-feira, 16, é a vez da equipa do Paradiso, em Barcelona, número um na lista dos 50 melhores bares do mundo, tomar conta do Red Frog das 23.00 à 1.00. Os bartenders do Maybe Sammy, em Sydney (top 20 do ranking mundial); do 1930, em Milão; e do Himkok, em Oslo, vão estar com as suas criações no Monkey Mash, entre as 23.30 e a 01.30.

No dia seguinte, as estrelas do bar Manhattan, de Singapura, fazem das suas no Red Frog, entre as 23.00 e a 01.00. Enquanto isso, os mexicanos Hanky Panky (12º lugar na lista), na Cidade do México, os americanos do Café La Trova, em Miami, e os gregos Barro Negro, em Atenas, ocupam o balcão do Monkey Mash entre as 23.30 e a 1.30.

As sessões terminam na quinta-feira, dia 18, com a “Red Frog Experience Aguardente da Lourinhã”, das 10.00 às 16.00 – uma visita à Adega Cooperativa da Lourinhã que, com o apoio da Câmara Municipal da Lourinhã, é uma forma de apresentar este produto nacional a bartenders de todo o mundo.

Esta é uma semana muito importante para os profissionais do sector, já que a oitava edição do Lisbon Bar Show, o maior evento de coquetelaria do país, acontece entre os dias 16 e 17 de Maio na Altice Arena. Tanto o Red Frog como o Monkey Mash estão nomeados para os prémios nas categorias de Melhor Bar, Melhor Equipa de Bar e Melhor Carta de Bar.

