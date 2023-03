Lisbon Bar Show: Brasil é o país convidado e não traz só cachaça

O maior evento de coquetelaria do país regressa ao Altice Arena, nos dias 16 e 17 de Maio. Contamos-lhe as novidades e quais os convidados desta edição.

A 8.ª edição do Lisbon Bar Show, o maior encontro de bartenders nacionais e internacionais do país, vai regressar à Sala Tejo da Altice Arena para dar a conhecer as novidades e tendências a profissionais da área e a todos os apreciadores de cocktails. Acontece nos dias 16 e 17 de Maio.

À semelhança dos anos anteriores, esta edição vai homenagear um país. “Este ano o nosso país convidado é o Brasil. Como tal, vamos ter uma forte presença brasileira no evento, assim como o Márcio Silva, que já não é de todo uma estreia, e o Steph Marinkovic, que está a dar cartas em São Paulo”, revelou Alberto Pires, organizador do Lisbon Bar Show, na apresentação do evento à imprensa, na última quinta-feira.

Para além destes convidados vindos diretamente do outro lado do Atlântico, Derivan Ferreira de Souza e Tiago Bañares, do bar TAN TAN, em Porto Alegre, também se juntam à lista dos oradores desta edição.

Cachaça não vai faltar, mas há mais novidades. Pela primeira vez no Lisbon Bar Show, vai haver um concurso de cocktails, conhecido como “Rabo de Galo”, tipicamente carioca. As provas vão acontecer durante o mês de Maio, em vários pontos do país. A final será disputada no Lisbon Bar Show, na Altice Arena.

Este ano, vai ainda ser apresentado o 1.º Congresso Ibérico de Bartenders. “Para além de uma série de palestras da área, também vamos ter algumas mesas redondas de Portugal e Espanha para debater o tema bar e o que está a acontecer em ambos os países”, afirmou o organizador do evento. Junta-se também a este congresso o bartender Marc Alvarez, co-responsável do Sips em Barcelona, considerado o terceiro melhor bar do mundo.

Destaque para a vinda de Giorgio Bargiani, director do londrino Connaught Bar, posicionado em 8.º lugar no The World's 50 Best Bar. A representar o México, a dupla Walter Meyenberg e Georgina Barbachano, do 12.º melhor bar do mundo, o Hanky Panky, também vão marcar presença no evento para partilhar as suas técnicas e conhecimentos sobre mixologia.

Quanto aos nomeados aos prémios Lisbon Bar Show, distinguem-se o Red Frog, o Torto, o Monkey Mash e o The Royal Cocktail Club nas categorias de Melhor Bar, Melhor Equipa de Bar e Melhor Carta de Bar. Os vencedores vão ser anunciados no dia 17 de Maio, durante o evento.

A programação e os respectivos horários vão ser divulgados no final deste mês.

Parque das Nações (Oriente). 16-17 Mai, 12.00-20.00. 27-35€

Texto editado por Mauro Gonçalves.

+ O novo bar de Lisboa tem a chancela da conhecida cerveja Gulden Draak

+ Em Maio, Lisboa volta a dançar com o Cumplicidades