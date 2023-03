Em Maio, Lisboa volta a dançar com o Cumplicidades

Durante 13 dias, de 8 a 21 de Maio, a cidade acolhe o Cumplicidades – Festival Internacional de Dança Contemporânea de Lisboa. Assente na ideia de cumplicidade, o evento junta artistas portugueses e estrangeiros, emergentes e já conhecidos, envolvidos na área da dança ou em actividades relacionadas com o corpo e o movimento.

Como manda a tradição, todos os anos há um novo curador e uma nova programação . Em 2023, o coreógrafo Luiz Antunes é o curador convidado, e “Cara a Cara, Somos todos Sapiens" o tema escolhido, para questionar assuntos conturbados dos tempos actuais, juntando à reflexão artistas de diferentes nacionalidades que vivem em Portugal.

O festival espalha-se pela cidade, com apresentações em oito locais diferentes: Quartel do Largo do Cabeço de Bola, São Luiz Teatro Municipal (Sala Mário Viegas), Rua das Gaivotas 6, Teatro Taborda, Centro Cultural de Belém (Blackbox), Centro de Artes de Lisboa, Auditório da Biblioteca de Marvila e a discoteca Lux. Estão previstos 10 espetáculos em Lisboa, num total de 24 sessões.

Na programação nacional destacam-se os criadores Hugo Cabral Mendes, com a performance O ser inumano, e Beatriz Valentim a apresentar O que é um problema?, dedicado ao público infanto-juvenil. Também fazem parte do cartaz a dupla Margarida Montenÿ e Carminda Soares com Simulacro, Marco da Silva Ferreira com Salão Pavão, André Braga e Cláudia Figueiredo com Feedback, e Guilherme de Sousa e Pedro Azevedo com a perfomance Já não sou a amar-te menos. No panorama internacional, vai ser apresentado o espetáculo do brasileiro Roberto Dagô, Vira-lata selvagem. A representar Cuba, Laura Rios mostra “Escritura del Movimiento” e a japonesa Yuko Kominami apresenta "Iwa-Kagami".

o que se mantém, pelo segundo ano consecutivo, é o Passaporte da Dança, um projeto educativo que inclui 321 aulas de dança gratuitas e dirigidas a todas as idades. Este ano, a iniciativa chega a Oeiras, Amadora, Sintra, Mafra, Odivelas, Cascais e Setúbal.

Entre 6 e 20 de Maio vai ocorrer, paralelamente ao festival, mais um PED-Projeto de Estudo em Dança, dirigido pelo dançarino e coreógrafo Francisco Camacho e direcionado a quem pretende seguir as artes do espetáculo, procurando estimular a criatividade e as técnicas de interpretação. O resultado final deste projeto será uma apresentação final no dia 20 de Maio às 15.00 no Museu Nacional do Teatro e da Dança.

Mas nem só de dança se faz a festa. Além dos espetáculos, vão acontecer três conversas de entrada livre: a 11 de Maio fala-se de “Lugar de liberdade na arte, na cultura em nós e no outro”, no Quartel do Largo Cabeço de Bola; a 13 os temas em debate são “Limites, fronteiras, margens e territórios no nosso corpo”, desta vez no Teatro Municipal de São Luiz; e a 20 o Museu Nacional do Teatro e da Dança recebe a conversa “Higienização Cultural: o que queremos deixar para um futuro presente.”

O Cumplicidades está ainda a organizar um “beberete” para todos os artistas e convidados a 11 de Maio, a partir das 21.00 no Quartel do Largo do Cabeço de Bola.

As inscrições decorrem de 8 a 12 de maio, no site do festival.

Vários locais e horários.

