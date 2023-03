Comunidade da dança homenageia Gil Mendo com maratona de performances

O coreólogo, professor e programador Gil Mendo não só foi um dos fundadores da Escola Superior de Dança e do Forum Dança, como um activo dinamizador das artes do espectáculo em redes internacionais. Agora, um ano depois da sua morte, em Março de 2022, vítima de doença oncológica, a comunidade reúne-se para homenagear “um legado de gestos, de cuidados e de atenção, junto de todas as pessoas que com ele se cruzaram”. O programa, concebido de forma colectiva e acolhido pela Culturgest, arranca a 23 de Março e prolonga-se até dia 25, com entrada livre.

Nascido em Oeiras, em 1946, Gil Mendo Valente e Branco estudou no Centro de Estudos de Bailado do Instituto de Alta Cultura, Teatro Nacional de São Carlos, e no Benesh Institute of Choreology, em Londres. Entre 1983 e 1989, foi vogal da Comissão Instaladora da Escola Superior de Dança, onde foi professor-coordenador entre 1986 e 2014, tendo pertencido também à Comissão Instaladora do Instituto Português das Artes do Espectáculo, do Ministério da Cultura, entre 1996 e 1998, e ocupado o cargo de Coordenador do Departamento de Dança, entre 1998 e 2001. Foi ainda, em 1990, um dos fundadores do Fórum Dança, contribuindo para um momento essencial da história da dança contemporânea nacional.

“Gil Mendo foi um professor modelar, mas também um exemplo de generosidade e de uma vida dedicada a ajudar outros a fazer da dança um lugar de partilha. Pelo seu percurso, pelas suas qualidades pessoais e profissionais e pelo seu papel central no desenvolvimento da dança contemporânea portuguesa, como herdeiro e continuador de outros grandes nomes da cultura portuguesa, como Margarida Abreu, Anna Mascolo e Jorge Salavisa, a história da dança em Portugal não se pode escrever sem que o nome e a memória de Gil Mendo sejam celebrados”, escreveu o ano passado, a propósito da sua morte, a então Ministra da Cultura, Graça Fonseca.

No programa de homenagem ao coreólogo, professor e programador (1946-2022), que se realiza na Culturgest entre 23 e 25 de Março, destaca-se desde logo a maratona de performances no sábado, entre as 11.30 e as 23.00, no Auditório Emílio Rui Vilar. Antes, estão previstas quatro conversas em torno de temas que convocam as áreas nas quais Gil Mendo operou: a educação (Qui 16.00-18.00), a internacionalização (Qui 18.30-20.30), a programação artística (Sex 16.00-18.00) e a construção de políticas culturais (Sex 18.30-20.30).

Se não conhecer bem o trabalho de Gil Mendo, também poderá descobrir mais num arquivo aberto, com documentos relacionados com a sua prática profissional, que podem ser consultados durante os três dias, das 14.00 às 22.00 na quinta e na sexta-feiras, e das 14.00 às 23.30 no sábado.

Culturgest. 23-25 Mar, Qui-Sex 14.00-22.00, Sáb 14.00-23.30. Entrada livre, sujeita à lotação dos espaços.

