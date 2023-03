Casa Fernando Pessoa estreia Clube de Leitura de Poesia

A Feira do Livro da Poesia, organizada pela Junta de Freguesia de Campo de Ourique em parceria com a Casa Fernando Pessoa, inaugura a 21 de Março, Dia Mundial da Poesia. Mas a festa não fica por aí. Paralelamente, a Casa Fernando e a Biblioteca/ Espaço Cultural Cinema Europa apresentam um programa especial, que se prolonga até dia 25 e arranca com uma homenagem à poesia de Ana Luísa Amaral. Pelo meio, estreia-se um novo Clube de Leitura de Poesia.

Com entrada livre no Dia Mundial da Poesia, 21 de Março, a Casa Fernando Pessoa estará de portas abertas para partilhar histórias sobre as obras – e a vida – de um dos mais conhecidos poetas portugueses, bem como para homenagear a poesia de Ana Luísa Amaral, traduzida para países de todo o mundo. O programa, que começa às 19.00, inclui uma conversa, com moderação do jornalista Luís Caetano, e leitura de poemas por outros escritores: Francisco José Viegas, Lídia Jorge, Margarida Vale de Gato e Maria do Rosário Pedreira.

Para o dia seguinte, 22 de Março, às 17.30, está marcado o lançamento do livro Durante a Respiração, de Rui Almeida, na Biblioteca/Espaço Cultural Cinema Europa. No mesmo local, às 19.00, conte com uma sessão de leitura de poemas pela escritora e tradutora Margarida Vale de Gato e pelo actor Ivo Canelas, que juntos antecipam o lançamento de Mulher ao Mar e Corsárias previsto para Abril. Este é o 4.º volume do projecto poético de Margarida Vale de Gato na editora Mariposa Azul, no âmbito do qual já foram publicados Mulher ao Mar (2010), Mulher ao Mar Retorna (2013) e Mulher ao Mar e Grinalda (2018).

Já no dia 23, às 18.30, estreia-se um novo Clube de Leitura de Poesia, dedicado única e exclusivamente a obras poéticas, que funcionará mensalmente, até Junho, na Casa Fernando Pessoa e, posteriormente de Setembro a Dezembro, na Biblioteca/Espaço Cultural Cinema Europa. O poeta do mês de Março será o premiado António Ramos Rosa (1924-2013), cujo primeiro livro, O Grito Claro, publicou aos 34 anos, depois de se libertar do quotidiano sufocante de empregado de escritório. Os lugares são limitados, por isso o melhor é reservar lugar (info@casafernandopessoa.pt).

Segue-se, a 24 de Março, uma homenagem a Eugénio de Andrade (1923-2005), a propósito do centenário do seu nascimento, através de um recital de poesia acompanhado por violoncelo, com Teresa Lima, Mónica Garcez e Daniela Brito. Na Biblioteca/Espaço Cultural Cinema Europa, a entrada é livre entre as 19.00 e as 19.35.

Se preferir pôr mãos à obra, a proposta de sábado, dia 25, é para si. Haverá uma oficina de impressão, também na Casa Fernando Pessoa, em que os participantes vão poder estampar as suas próprias bandeiras com versos de Pessoa e seus heterónimos. O bilhete custa 5€ e já está à venda na Blueticket e no local.

Por fim, no domingo, 26 de Março, haverá uma performance de poesia e música no Jardim da Parada, com a actuação dos grupos Amigos de Sophia, Canto de Ourique e Johnson Singers.

Casa Fernando Pessoa e Biblioteca/Espaço Cultural Cinema Europa. 21-25 Mar, vários horários. Grátis

Notícia actualizada às 14.40 de 14 de Março, com correcções relativas à homenagem a Eugénio de Andrade, o preço da oficina de impressão e o programa de domingo.

