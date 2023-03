Feira do Livro de Poesia ocupa Jardim da Parada durante seis dias

Feira do Livro de Poesia no Jardim da Parada

A Feira do Livro de Poesia arranca a 21 de Março, Dia Mundial da Poesia, no Jardim Teófilo Braga, mais conhecido por Jardim da Parada. Promovida pela Casa Fernando Pessoa e a Junta de Freguesia de Campo de Ourique, a feira – que regressa à cidade depois de quatro anos de interregno – convida as famílias a encontrar-se ao ar livre com mais de uma dezena de editoras e livreiros.

Até 26 de Março, haverá lugar para leitura de poemas, oficinas para crianças, música e apresentações várias, numa programação que deverá ser anunciada em breve na sua totalidade e que se estende do jardim à Biblioteca Espaço-Cultural Cinema Europa e ao auditório da Casa Fernando Pessoa. “A poesia é integral à identidade de Campo de Ourique, tal como o é Fernando Pessoa”, assegura Pedro Costa, presidente da Junta de Freguesia de Campo de Ourique.

Em paralelo, a Casa Fernando Pessoa e a Junta de Freguesia de Campo de Ourique retomam o projecto “Poesia Estendida”, em que se convida os vizinhos do bairro a colocar bandeiras com versos à janela. A iniciativa, que nasceu na pandemia e teve desde logo uma grande adesão, quer continuar a chegar a diferentes locais da cidade.

Este ano, não só poderá recolher uma bandeira na Casa Fernando Pessoa ou na Biblioteca Espaço-Cultural Cinema Europa, como será possível pôr mãos à obra. A 25 de Março, a Casa Fernando Pessoa promove uma oficina de impressão onde os participantes poderão fixar versos de Pessoa e dos seus heterónimos em tecido.

Ainda antes, no dia 21 de Março, a obra da poeta Ana Luísa Amaral será celebrada num encontro informal de partilha de histórias e de leitura de poemas por poetas e amigos. “No Dia Mundial da Poesia, a entrada na Casa Fernando Pessoa é gratuita”, recorda a directora Clara Riso. “Na sessão do fim da tarde, dedicamos a data a Ana Luísa Amaral que tantas vezes habitou esta Casa, com a sua voz, a sua inteligência, a sua poesia, a sua alegria. Que este dia seja para ela.”

Jardim da Parada. Ter 21-Sex 24. 14.00-19.00. Sáb 25-Dom 26. 11.00-19.00. Entrada livre

Notícia actualizada às 17.33 de 6 de Março de 2023, com a data correcta da oficina de impressão de versos da Casa Fernando Pessoa.

