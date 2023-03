O novo bar de Lisboa tem a chancela da conhecida cerveja Gulden Draak

Desde 1784, ainda os belgas eram holandeses, que a Brouwerij Van Steenberg mata a sede aos habitantes da sua terra, a pacata Ertvelde, no leste da Flandres. E desde 1986, já os belgas eram o que são hoje, que a cervejeira vende garrafas de Gulden Draak. A mais icónica cerveja da marca é uma belgian strong dark ale, doce e com notas de chocolate e café, cujo teor alcoólico ultrapassa a meta dos 10%. E que, entre outras proezas, empresta o nome a uma série de bares, incluindo um no Porto, desde a década passada. No início do mês, abriu o primeiro bar da Gulden Draak em Lisboa.

Chama-se Gulden Draak – Casa da Cerveja e a maior semelhança com a Gulden Draak – Bierhaus do Porto é o nome, que é franchisado. De resto, os proprietários da Casa da Cerveja, os brasileiros Neko Pedroso e Verónica Fernandes, não têm qualquer relação com o estabelecimento a norte. Têm, por outro lado, tudo a ver com o Delirium Café, o primeiro bar que este casal carioca abriu na capital, no início de 2017, também em parceria com uma marca belga sobejamente conhecida.

De acordo com Verónica, que falou com a Time Out na noite em que o par abriu pela primeira vez as portas do número 29A da Rua Andrade Corvo, a poucos passos da estação de metro de Picoas, foi precisamente o sucesso do Delirium Café Lisboa que os meteu no radar dos donos da Gulden Draak. Enquanto a cerveja produzida na Brouwerij Van Steenberg saltava das 50 torneiras do bar para os copos e deslizava do vidro gelado para bocas sedentas, a proprietária explicou ainda que era suposto o espaço ter aberto antes, mas a pandemia obrigou-os a adiar a inauguração. Até agora.

Em tons de preto, vermelho e branco, a decoração tem pouco ou nada a ver com a do outro bar dos sócios. As cores, previsivelmente, são as da Gulden Draak, e o ambiente é menos descontraído e mais confortável. Há uma barra clássica, as inevitáveis mesas, cadeiras e sofás, muita luz natural. Os elementos mais lúdicos, que ainda assim não destoam dos restantes 450 m2 deste espaço, são uma mesa de bilhar e um alvo de setas. Na noite de abertura, não tardaram a ser estreados.

Além das 50 cervejas diferentes à pressão – várias da Gulden Draak e a maioria com a chancela da Brouwerij Van Steenberg, mas também referências belgas de outros produtores, bem como alemãs, irlandesas ou escocesas, e ainda artesanais portuguesas – há garrafas de todo o mundo. Ao todo, há quase 100 rótulos diferentes, com diversos estilos e características, pelo que ninguém precisa de ficar a seco. Até quem pensa que não gosta de cerveja vai encontrar algo que lhe encha as medidas. Quem não quiser arriscar, não obstante, tem outras bebidas alcoólicas e sem álcool.

E quem não quiser beber de estômago vazio tem várias opções para o encher. Além dos habituais tremoços (2€), amendoins picantes (2€) e nachos (7€), das tábuas de queijos (12€) e de enchidos (11€), há uma série de sandes e tostas, pregos e hambúrgueres, cujos preços vão dos 6€ aos 13€. Mas há outras opções, na longa carta concebida pelos chefs António Alexandre e Bruno Miguel Duarte da Costa, repleta de petiscos e pratos portugueses, com algumas incursões internacionais.

Se optar por uma refeição mais completa, pode começar com um couvert de bolo do caco (2€) e azeitonas marinadas, citrinos, alho, orégãos e tomilho (3,5€), antes de se atirar a um creme de marisco (6,50€), e a seguir o polvo assado, acompanhado por batata doce, espinafres salteados, azeite e alho (17€), a barriga de porco a baixa temperatura, marinada em cerveja e especiarias e ladeada por esmagada de batata doce e salteado de legumes (14€), ou outro prato principal – também há opções vegetarianas. E terminar com uma sobremesa confeccionada com a prata da casa, como o brownie de chocolate, pistácio e cerveja preta (5€), ou o tiramisù de cerveja (5€). Se quiser acompanhá-los com mais um copo, não se acanhe. Aqui ninguém o vai olhar de lado.

Rua Andrade Corvo, 29A (Picoas). Dom-Qui 12.00-01.00, Sex-Sáb 12.00-02.00

