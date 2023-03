As cervejas artesanais regressam aos jardins do Palácio Baldaya

Alerta fãs de cerveja no geral e apreciadores de artesanal em particular: no coração do bairro de Benfica, o Palácio Baldaya recebe, a partir desta sexta-feira e até dia 19 de Março, nos seus jardins, mais uma edição do festival Cervejas ao Baldaya, uma óptima oportunidade para apreciar cervejas de várias marcas do panorama artesanal nacional.

A entrada no evento é gratuita, mas se quiser provar as especialidades das diferentes cervejeiras em cartaz, tem de comprar o copo oficial do evento, que custa 1€. Depois, o preço das cervejas varia entre os 2,50€ e os 5€, dependendo do estilo e da marca.

Vindas de diferentes pontos do país, as marcas destacadas são a Lindinha Lucas, a Aldeana, a Mean Sardine e a Barona. Além destas, também estarão presentes 8ª Colina, Bah, Chica, Dois Corvos, Lince, Pato, Piratas, Rafeira e Seleção 1927. O festival apresenta ainda uma bebida alternativa, a sidra, proveniente dos pomares de Carrazeda de Ansiães, pela mão dos Transmontanos Sidra Alfa.

Mas nem só de copos se faz a festa pelos jardins do Palácio: este fim-de-semana poderá ainda encontrar algumas opções de streetfood para provar ao som da música do DJ Dedy Dread.

Estrada de Benfica 701A, 1500-087 Lisboa, 17-19 Mar, Sex-Sáb 16.00-22.00, Dom 16.00-20.00. Entrada Livre

+ Museu da Marioneta oferece entrada grátis e programa especial a 21 de Março

+ Tem “mar” no nome? O Aquário Vasco da Gama oferece-lhe a entrada