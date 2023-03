Tem “mar” no nome? O Aquário Vasco da Gama oferece-lhe a entrada

A iniciativa, a decorrer até ao final do mês de Março, assinala as comemorações do 125.º aniversário desta atracção.

O Aquário Vasco da Gama, um dos mais antigos do mundo, celebra o seu 125.º aniversário no próximo dia 20 de Maio. No âmbito das comemorações, a Marinha Portuguesa vai oferecer, durante o resto do mês de Março, entrada gratuita aos visitantes que tenham no primeiro nome a palavra “mar”, tal como Mário, Martim, Marco, Maria, Margarida, Tâmara, e Amarílis (sim, não é preciso “mar” estar logo no início).

Sabia que o Aquário tem uma “Janela para o Oceano”, através da qual é possível interagir e “mergulhar” nas profundezas do mar? Trata-se de um ecrã interactivo de grandes dimensões, onde os visitantes podem encontrar diversas espécies marinhas da Costa Portuguesa, descobrir o seu habitat e as suas características gerais e biológicas. E há mais. É possível ver mesmo diferentes espécies ao vivo, desde fauna marinha portuguesa até fauna marinha tropical.

Para a entrada grátis, já sabe, só precisa de ter um primeiro nome com a palavra “mar” e de preparar o documento comprovativo do seu nome (pode levar o cartão de cidadão ou o passaporte, por exemplo). Além da entrada gratuita, também terá direito a receber uma recordação do Aquário Vasco da Gama e da BP, que se associou a esta campanha.

Aquário Vasco da Gama (Cruz Quebrada). Seg-Dom 10.00-18.00. 3,50€-18€ (grátis até aos três anos).

