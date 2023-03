Museu da Marioneta oferece entrada grátis e programa especial a 21 de Março

O Museu da Marioneta, no Convento das Bernardas, prepara-se para assinalar o Dia Mundial da Marioneta, 21 de Março, com acesso gratuito a todas as áreas expositivas e uma visita especial, durante a tarde, à exposição permanente.

“Há 20 anos que se celebra o Dia Mundial da Marioneta por todo o mundo. Anualmente, a União Internacional da Marioneta propõe um tema e museus, teatros e marionetistas festejam a 21 de Março. Em 2023, 'O apelo da floresta' é o mote”, lê-se em nota do museu sobre a iniciativa, que inclui uma oficina só para escolas de manhã.

Se for em família, poderá visitar, por exemplo, a 16.ª exposição da Monstra no Museu da Marioneta, “Marionetas Que Guardam o Tempo – Uma Viagem ao Mundo das Marionetas de Animação Portuguesas”, que propõe uma viagem no tempo ao passado e ao presente do cinema de animação português. Entre as várias peças de filmes em exibição, encontram-se o ainda inédito de Joana Imaginário, A casa para guardar o tempo, com estreia mundial agendada para a edição deste ano da Monstra, e O casaco rosa, de Mónica Santos, em competição no festival. Na exposição podem ver-se também marionetas, cenários e acessórios de outros filmes de animação portuguesa realizados por José Miguel Ribeiro, Vítor Hugo ou Bruno Caetano (o produtor de Ice Merchants, o primeiro filme português nomeado para um Óscar).

Já à tarde, pelas 15.30, o Serviço Educativo do Museu propõe uma visita guiada “À descoberta das marionetas”. A ideia é aprender mais sobre a importância, a intemporalidade e os diferentes tipos de marionetas, através das suas diversas funções e manifestações culturais. Com lotação limitada, está sujeita a inscrição prévia, mediante o preenchimento de um formulário disponível no site do Museu.

Museu da Marioneta. Ter-Dom 10.00-18.00. Entrada livre a 21 Mar

