Mixologistas do Covor Speakeasy vão fazer das suas no Planto

Esta terça-feira, 16, Diana Lin e Dmitriy Poli trazem cocktails à base de ingredientes moldavos para o restaurante de Vítor Adão, no Cais do Sodré.

Diana Lin e Dmitriy Poli, do Covor Speakeasy, da Moldávia, vêm a Lisboa para a oitava edição do Lisbon Bar Show, o maior evento de coquetelaria do país, mas antes ainda têm tempo para um guest shift no Planto.

Os mixologistas vão estar no restaurante de Vítor Adão, no Cais do Sodré, a partir das 19.00 de terça-feira, com o premiado chefe de bar da casa, o ucraniano Hutnyk Kostiantyn (primeiro lugar na competição Diageo Bar Academy da Ucrânia em 2019).

Durante a sua estadia, os bartenders vão demonstrar as suas habilidades a quem por lá passar, com cocktails à base de ingredientes moldavos e espirituosos locais. Para comer também não vão faltar opções. No Planto, há receitas de pequeno-almoço, brunch, snacks, pratos principais e sobremesas para todas as horas.

Rua da Boavista, 69A (Cais do Sodré). Seg-Dom 09.00-01.00.

