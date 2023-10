Três anos de Cura celebram-se com jantares a quatro mãos (só com chefs duas estrelas)

Pedro Pena Bastos convidou Hans Neuner (Ocean), Ricardo Costa (The Yeatman) e Henrique Sá Pessoa (Alma) para uma série de três jantares e antecipa um momento de viragem no restaurante do Ritz.

Hans Neuner, do Ocean, Ricardo Costa, do The Yeatman, e Henrique Sá Pessoa, do Alma, cada um com duas estrelas Michelin nos seus restaurantes, vão estar esta semana a partilhar palco com Pedro Pena Bastos no Cura. O motivo do encontro galáctico? O terceiro aniversário do restaurante do Ritz.

“Este ano celebramos três anos de existência do Cura que valem seis. São três os chefs com duas estrelas Michelin cada, que se juntam à nossa equipa para três noites de jantares a quatro mãos inesquecíveis onde, tal como no nosso menu, pretendemos prestar uma homenagem de Norte a Sul do país”, destaca, em comunicado, o chef do Cura, Pedro Pena Bastos.

Vindo do Algarve, o chef austríaco estará no Cura já esta quarta-feira, dia 11, seguindo-se Ricardo Costa, na quinta-feira, 12, chegado de Vila Nova de Gaia. Por fim, na sexta-feira, 13, é a vez de Henrique Sá Pessoa, cujo restaurante não fica muito longe do Ritz, cozinhar com Pena Bastos.

Cada jantar, com oito momentos definidos, terá o custo de 295€ com bebidas incluídas e a reserva atempada é aconselhada, já que são noites irrepetíveis.

“Este trio de jantares será o começo de uma nova fase do Cura, e toda a equipa está muito entusiasmada”, acrescenta, na mesma nota, Pedro Pena Bastos, que conseguiu a primeira estrela para o Ritz no final de 2021.

Para Guilherme Costa, director geral do hotel, “é uma honra para o Cura acolher estes eventos e, sobretudo, proporcionar aos hóspedes a oportunidade de vivenciar uma experiência epicurista tão marcante”.

+ Nelson Freitas, do Fifty Seconds, eleito melhor jovem chef do mundo

+ O Museu Erótico de Lisboa deu lugar ao Paraíso. É um bar, mas também um sushi bar