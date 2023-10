Nelson Freitas, do Fifty Seconds, eleito melhor jovem chef do mundo

O português, natural de Viana do Castelo, sagrou-se vencedor da quinta edição do prestigiado concurso San Pellegrino Young Chef Academy.

O português Nelson Freitas venceu o prestigiado concurso San Pellegrino Young Chef Academy 2023, que premeia os melhores chefs de cozinha com menos de 30 anos. O junior sous chef do estrelado Fifty Seconds, restaurante do espanhol Martín Berasategui no topo da Torre Vasco da Gama, foi consagrado na cerimónia, que teve lugar esta quinta-feira, em Milão, após dois intensos dias de competição.



DR Salmonete crocante, ouriço-do-mar e alho negro caseiro

Em representação dos países ibéricos, o jovem chef apresentou o seu prato de assinatura: um salmonete crocante, ouriço-do-mar e alho negro caseiro, concebido em parceria com o mentor Filipe Carvalho, chef executivo no restaurante do Parque das Nações. Esta receita superou as de outros 15 promissores jovens chefs, vencedores nas primeiras fases da competição nas suas respectivas regiões.

O júri, composto por chefs de renome como Riccardo Camanini, Hélène Darroze, Vicky Lau, Pía León e Nancy Silverton, elogiou os seus “refinados dotes culinários, a selecção dos ingredientes, e a beleza do prato, além das fortes mensagens que transmitiu”, lê-se em comunicado.

Natural de Viana do Castelo, Nelson Freitas é o segundo português galardoado neste concurso, depois de Artur Gomes, chef consultor do grupo Nestlé, ter recebido o Prémio de Responsabilidade Social San Pellegrino, um dos galardões adicionais, com o prato aipo “Vale das Lobas”, ainda nesta edição.

