Beer Ato: três dias regados a cerveja artesanal no Hub Criativo do Beato

Gastronomia, concertos, DJ sets e muita, muita cerveja. Entre sexta-feira, 13, e domingo, 15, o Beer Ato, o festival de cerveja artesanal que se deu a conhecer em 2021, volta ao Hub Criativo do Beato para três dias de festa rija organizados pela empresa The Browers Company, do grupo Super Bock. A entrada é livre.

As cervejas à prova são mais de 50, das marcas portuguesas Browers, Dois Corvos, Fermentage, Letra, Libata, Lupum, Maldita, Mean Sardine, Musa, Oitava Colina, Syndicato, Rima e Vadia. Haverá ainda sessões Meet the Brewers, isto é, conversas informais com alguns cervejeiros convidados. A Praça, Food Riders e Royal Rawness – três inquilinos do Hub – tratam de forrar o estômago.

À semelhança do que aconteceu na primeira edição, o festival terá uma programação musical diversa, com quatro actuações ao vivo e um DJ set nos períodos entre e pós concertos. A cantautora e pianista Femme Falafel é a primeira a subir ao palco na sexta-feira, às 20.00. No sábado, April Marmara, alter ego de Beatriz Diniz, actua às 18.00, e a banda Moonshiners, às 20.00. Rita Onofre encerra o festival no domingo, também às 18.00.

Este é um evento para toda a família, e por isso haverá um espaço para deixar os miúdos dos três aos 12 anos. Enquanto os adultos procedem ao levantamento do copo, os mais novos ficam com os monitores.

Hub Criativo do Beato. Sex 13-Dom 15. Entrada livre (copo de 25cl custa 4€)

