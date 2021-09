Beer Ato: o novo festival de cerveja artesanal do Hub Criativo do Beato

A primeira edição do Beer Ato, organizado por The Browers Company, realiza-se entre os dias 2 e 3 de Outubro no Hub Criativo do Beato. E junta 12 cervejeiras portuguesas.

Lentamente, as pessoas começam a retornar aos sítios e aos eventos onde eram felizes antes dos confinamentos e do distanciamento social, como os festivais – de música, de cinema, de cerveja – que dantes se multiplicavam pelo país. E que, lentamente, parecem estar a reaparecer. No mesmo Hub Criativo do Beato que ainda há umas semanas recebeu o festival e conferência de música MIL, vai nascer entre 2 e 3 de Outubro o primeiro Beer Ato, um novo festival de cerveja artesanal.

Organizado pela Casa do Capitão e The Browers Company, uma empresa do grupo Super Bock, com o apoio da Startup Lisboa e da Câmara Municipal de Lisboa, o Beer Ato vai reunir 12 microcervejeiras nacionais: Barona, Bolina, Dois Corvos, Letra, Libata, Lince, Maldita, Musa, Oitava Colina, Ophiussa, Vadia e, claro, a própria Browers. Além da cerveja, há street food para confortar o estômago e uma programação de concertos e DJ sets que inclui Amaura, Celso, Sallim e Filipe Karlsson.

“Contar com a Casa do Capitão para a programação musical e grande parte da operacionalização, e com a associação de mais 11 microcervejeiros nacionais, é algo que nos deixa muito satisfeitos”, garante Rui Mota, responsável de comunicação e marketing de The Browers Company. “Se a isto juntarmos a gastronomia, conseguimos reunir todos os ingredientes para proporcionarmos dois dias de muita animação e bom ambiente. Desejamos que seja o primeiro acto de uma iniciativa que tentaremos levar a cena mais vezes, em nome da promoção da cultura cervejeira”, conclui.

Cumprindo as normas de segurança estabelecidas pela DGS, o Beer Ato tem uma lotação máxima de 600 lugares sentados, com mesas e bancos corridos de madeira na zona da restauração, situada na Rua do Capitão, e cadeiras na Fábrica do Pão, onde é possível assistir à animação musical. Para aceder ao evento, é preciso comprar um copo de vidro com um preço de 4€, que dá acesso aos dois dias de provas. As cervejas e os petiscos são pagos à parte, mas os concertos são oferta da casa.

Hub Criativo do Beato. 2-3 de Outubro, 12.00-00.00. 4€.

