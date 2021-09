Oeiras mete “tudo ao molho” no Festival de Francesinhas

São um prato de culto no norte do país, mas por estas bandas também se apreciam francesinhas. Os restaurantes da especialidade chegam ao Jardim Municipal de Oeiras entre os dias 29 de Setembro e 10 de Outubro para o Festival de Francesinhas.

"A primeira edição foi dos maiores festivais que tivemos no país. Foi fantástico. Para esta edição estamos com expectativas muito altas porque é o primeiro festival pós-pandemia. As pessoas estão ávidas por isso", garante Francisco Freixinho, que faz parte da organização.

Do Porto chegam os restaurantes Cufra, Santa Francesinha, Francesinha do Marquês e Dickens, e de Oeiras o I Love Eat Francesinhas. Estes apresentam as tradicionais francesinhas à moda do Porto, mas também se aventuram com as francesinhas vegan, as burguesinhas (para comer à mão) ou com a francesinha do Marquês, cujo molho é feito com vinho do Marquês.

Os preços são os habituais. A francesinha tradicional custa 10€ e as francesinhas vegan e do Marquês custam 12€. Há ainda "preguinhos" a comporem o menu infantil.

O Festival de Francesinhas garante o cumprimento de todas as normas de higiene e segurança da Direcção-Geral de Saúde.

Jardim Municipal de Oeiras. Qua-Dom. Vários horários. Entrada livre.

