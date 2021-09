Clube mítico do Cais do Sodré anima as noites de sexta e sábado no restaurante da Mouzinho da Silveira.

A noite ainda não voltou a ser o que era porque as discotecas permanecem de portas fechadas, mas aos poucos vamos voltando à vida. À semelhança do que aconteceu no ano passado, logo após o confinamento, o DJ do mítico clube do Cais do Sodré vai passar discos no Selllva.

O restaurante chama-lhe uma segunda temporada e quem frequentava o Jamaica saberá que os dias (anos?) podem passar, que a playlist se manterá sempre fiel a si mesma. Os habitués dirão até, jurando a pés juntos, que sabem sempre que música segue a outra, mas essa é parte da magia.

Pop, rock, reggae, cabe tudo no Jamaica, um dos clubes históricos do Cais do Sodré, que se mudou entretanto para mais perto do Tejo e deixou a Rua Nova do Carvalho. Enquanto não abre, a música acompanha a comida do Selllva, todas as sextas e sábados, entre as 19.00 e as 00.00, já a partir desta semana.

“O Outono que se prepare, já que em território selvagem estão todos de garras de fora para partilhar momentos de pura descontracção nos finais da semana”, promete a nota enviada pelo restaurante no Marquês de Pombal.

