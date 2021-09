Em Alvalade, já saem fornadas de pastéis de nata da Manteigaria

A Manteigaria dispensa apresentações, mas apresenta-se com nova loja. Desde a passada sexta-feira, dia 17, que as ruas do bairro de Alvalade já cheiram a açúcar e canela.

Os sinos da Manteigaria voltam a tocar em Lisboa. E não se ouvem apenas das lojas do Largo do Camões, da Rua Augusta ou do Time Out Market. A famosa fábrica de pastéis de nata estreia-se em Alvalade com as suas tradicionais e muito apreciadas fornadas quentinhas. Para alegria dos fregueses, o espaço está aberto todos os dias da semana, de manhã à noite.

"Achamos que o bairro se identifica com a marca no sentido de ser típico português, assim como o pastel de nata", diz à Time Out João Costa, da Manteigaria. "Estávamos muito no centro da cidade e tentámos alargar esse raio", acrescenta.

Manteigaria

Nesta nova localização, a carta mantém-se. A estrela da companhia, o pastel de nata, custa 1.10€ e pode ser comido simples ou com açúcar e canela, condimentos que lhe oferecem um cheiro ainda mais irresistível. Para acompanhar há café, chá, galão e outras bebidas típicas de pequeno-almoço.

Contas feitas, a Manteigaria tem agora quatro lojas em Lisboa e duas no Porto. Mas "há planos para alguma coisa em breve", revela ainda o responsável.

Avenida Rio de Janeiro, 44 (Alvalade). Seg-Dom 08.00-20.00.

