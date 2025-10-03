Red Frog e Quattro Teste estão entre os melhores bares da Península Ibérica

Outros bares portugueses como o Monkey Mash, o 18.68 Cocktail Boutique e o Torto foram também distinguidos pelo Top Cocktail Bars 2025.

Dois bares de cocktails portugueses foram distinguidos entre os melhores da Península Ibérica. O Red Frog e o Quattro Teste receberam, mais uma vez, a distinção máxima de três estrelas no ranking ibérico Top Cocktail Bars. A cerimónia de 2025, realizada em Madrid, esta quinta-feira, 2 de Outubro, destacou também outras moradas que vão de uma às duas estrelas.

O Red Frog, que este ano celebrou uma década, mantém-se como um dos marcos da coquetelaria nacional, reconhecido pela criatividade da carta, assinada por Emanuel Minez e Paulo Gomes. Mas este não foi o único espaço desta dupla a serem distinguidos. O Monkey Mash, que partilha espaço com o speakeasy, trouxe uma nova abordagem, mais descontraída, mas igualmente rigorosa, que garantiu a atribuição de duas estrelas. Já o 18.68 Cocktail Boutique, instalado num antigo quartel de bombeiros no Chiado, destaca-se pelo foco no aperitivo e pela experiência inovadora que proporciona, entrando diretamente na lista geral de recomendados.

O Quattro Teste, outro espaço de Lisboa, no Rossio, abriu portas no final de 2021 sob a gestão de Alf del Portillo e Marta Premoli, dois veteranos da indústria. Aqui ocorre uma fusão de influências culturais bascas e italianas, refletida nos cocktails, nos aperitivos e na gastronomia ligeira. Entre as especialidades da casa encontram-se spritzes e negronis, diversas opções com xerez e vermute italiano, e uma versão moderna do Kalimotxo à base de amaro.

No Porto, o Torto voltou a conquistar duas estrelas, enquanto com uma estrela figuram o Royal Cocktail Club, na cidade do norte do país. Em Lisboa, o Liquid Love e o Rossio Gastrobar, este último situado no hotel Altis Avenida, receberam uma estrela.

Fora das categorias pontuadas, mas recomendados pelo júri do Top Cocktail Bars, encontram-se ainda em Lisboa espaços como o BAHR, o Bar na Colina, o Café Klandestino, o Catfish, o Fúria, o Imprensa e a Toca da Raposa, enquanto no Porto surgem o Curioso e o Apotecário. No resto do país, destacam-se o Spikes, em Vale do Lobo, e o Mare Restaurant & Gin Bar, em Aveiro, ampliando o mapa nacional de bares de referência.

Além do Red Frog e do Quattro Teste, os outros bares a serem distinguidos com três estrelas foram o 14 de la Rosa (Barcelona), Angelita (Madrid), El Niño Perdido (Valladolid) e o Moonlight (Saragoça).

O reconhecimento destes espaços resulta de um processo em que as candidaturas são submetidas a votação pública e depois avaliadas por um júri de especialistas, que realiza visitas aos bares para aferir a excelência da coquetelaria, do serviço e da experiência global.

