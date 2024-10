Red Frog mantém-se entre os melhores do mundo, mas desce para 94.ª posição. "É um jogo de sorte"

A poucos dias de se conhecer a lista dos melhores bares do mundo no The World’s 50 Best Bars, foram revelados aqueles que figuram entre as posições 51 e 100 – é aí que entra o português Red Frog. O speakeasy de Emanuel Minez e Paulo Gomes desceu para a 94.ª posição. No ano passado, o bar da Avenida da Liberdade tinha ficado em 88.º lugar, depois de, em 2022, ter feito parte do ambicionado top 50 (em 40.º).

À Time Out, Emanuel Minez desvaloriza a descida, mostrando-se contente. "A parte importante é ficar na lista." De notar, que o Red Frog é o único bar português nomeado. "É uma competitividade difícil, mas acaba por ser bom. Não existe em Portugal outro bar que faça o trabalho que nós fazemos", diz o responsável, destacando a equipa, que considera ser "a melhor que já teve nos últimos anos", as "boas bebidas" e a "boa carta".

Por outro lado, Minez sublinha como a elaboração da lista “é um jogo de sorte”, que depende das votações dos jornalistas, dos bartenders e dos experientes na área que visitam Portugal, argumenta. "Portugal não existe como país, o que não ajuda. Era preciso ter mais pessoas com força no nosso país, mais júri, mais jornalistas de comida e bebida”, defende. E afirma-se orgulhoso por competir com os melhores bares do mundo.

O proprietário confessa até que chegou a pensar que o Red Frog poderia sair da lista. “[Se permaneceu] é porque algo de bem fizemos", atesta. Há, claro, uma certa insatisfação com a 94.ª posição, mas, nem por isso, Minez se deixa abalar. “Costuma dizer-se que os últimos dez começam a ver a porta da saída, mas acho que não. Até pode levar a uma subida maior.” O Red Frog chegou pela primeira vez à lista dos The World’s 50 Best Bars em 2017, alcançando a 92.ª posição. Agora, o foco mantém-se em voltar aos 50 melhores.

As primeiras posições do ranking serão conhecidas a 22 de Outubro, numa cerimónia que se vai realizar em Madrid.

