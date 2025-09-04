Lisboa

Lisboa

Concerto da Orquestra Gulbenkian nos Olivais adiado para cumprir luto municipal

O espectáculo marcado para este sábado, às 21.30, foi adiado, na sequência do acidente do Elevador da Glória. A EGEAC irá anunciar novas datas.

Vale do Silêncio
DR | Vale do Silêncio
O concerto gratuito que iria juntar a Orquestra e o Coro Gulbenkian no Vale do Silêncio, parque da freguesia dos Olivais, foi adiado, na sequência do trágico acidente do Elevador da Glória, que ocorreu ao final da tarde da passada quarta-feira. O anúncio foi feito já esta quinta-feira, pela empresa promotora do espectáculo, a EGEAC. Esta indica ainda que "oportunamente", divulgará novas datas.

O concerto – este sábado, às 21.30 – marcaria a abertura das Festas na Rua, programação que assinala a rentrée cultural da cidade e que decorre até 21 de Setembro. Com o descarrilamento do histórico Elevador da Glória – que, até à hora de publicação desta notícia, contabiliza 17 vítimas mortais e mais de duas dezenas de feridos, de pelo menos dez nacionalidades –, foi decretado um dia de luto nacional e três dias de luto municipal, a serem contabilizados a partir desta quinta-feira.

Logo na noite de quarta-feira, a Presidência da República anunciou o cancelamento da Festa do Livro em Belém, evento que quatro dias que, durante todo o fim-de-semana ia reunir editores, livreiros e músicos no Palácio de Belém.

