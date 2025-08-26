Do jazz à música clássica, Lisboa reentra com concertos ao ar livre

Setembro vai ser um mês cheio de música. Durante duas semanas, há concertos gratuitos nos Olivais, no Campo Grande e em São Domingos de Benfica.

A rentrée tem destas coisas – de repente, Lisboa acorda da dormência de Agosto e, um pouco por toda a cidade, despontam eventos e celebrações do regresso da agenda cultural. O programa Festas na Rua, da EGEAC, representa isso mesmo. A partir de 6 de Setembro e até dia 21, quatro concertos vão fazer soar diversas sonoridades, em três espaços diferentes. Em todos a entrada é gratuita.

O programa arranca no Vale do Silêncio, nos Olivais, com o já habitual concerto da Orquestra e do Coro Gulbenkian. Com direcção do maestro Pedro Neves, o espectáculo percorre obras que se destacaram na sétima arte, bem como peças de Verdi, Wagner e Johann Strauss II. Está marcado para as 21.30.

Um dia depois, o mesmo parque recebe um registo musical, no mínimo, diferente. Fernando Pereira junta-se à The New Age Band para um espectáculo em que revisita 40 anos de carreira. Vai ainda partilhar o palco com alguns convidados, além das muitas vozes – internacionais e não só – que imita como ninguém. Em noite de eclipse lunar, o espectáculo recebe o nome de MOMENTUM – do Vale até à Lua e junta performance, humor, dança, poesia e imagem, às 19.00.

A festa segue no dia 11 de Setembro, no jardim do Palácio da Alfarrobeira, em São Domingos de Benfica. É aí que, também às 19.00, sobe ao palco a dupla Mano a Mano, composta pelos guitarristas (e irmãos) André e Bruno Santos. Com eles estará a Orquestra de Jazz do Funchal. De um lado, estarão os cinco discos do duo madeirense. Do outro, o repertório de big band que voa directamente para Lisboa.

O quarto e último concerto desta programação está marcado para dia 13 de Setembro, às 19.00, no jardim do Palácio Pimenta, no Campo Grande. A Orquestra do Hot Clube convida o saxofonista norte-americano John O’Gallagher para um espectáculo inédito. O repertório vai incluir temas de Christine Jensen, Luís Cunha, Pedro Moreira, Hans Koller, Allan Ferber e Frank Carlberg.

Nem só de música é composto o programa Festas na Rua. Nos dias 12 e 13 de Setembro, o Cinema no Estendal volta a programar sessões de curtas ao ar livre, desta vez nas Escadinhas do Mercado do Forno do Tijolo, sempre a partir das 20.00. O primeiro dia será com quatro curtas-metragens premiadas na última edição do Queer Lisboa. No segundo dia, espera-se uma selecção feita pelo Pátio, colectivo que organiza o evento.

Entre os dias 17 e 21 de Setembro, o Terreiro do Paço recebe a iniciativa Vamos a Macau!, com um programa que vai incluir música, danças tradicionais e gastronomia. A sessão de abertura está marcada para dia 17, às 21.00, e contará com a actuação de Cuca Roseta e um espectáculo de drones e fogo-de-artifício.

Vários locais. 6-21 Set. Entrada livre

