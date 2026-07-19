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Esta pequena cidade mexicana acaba de ser eleita a melhor do mundo por milhares de viajantes

Uma jóia pitoresca nas terras altas mexicanas superou Quioto, Banguecoque e Tóquio.

Roisin Teeling
Escrito por
Roisin Teeling
Contributor
San Miguel de Allende birds eye view
Photograph: Shutterstock | San Miguel de Allende
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Todos os anos, a Time Out questiona milhares de habitantes urbanos em todo o mundo para elaborar o ranking anual das melhores cidades do planeta. A nossa lista baseia-se nas opiniões dos locais, a quem é pedido que contem tudo, desde a gastronomia e cultura até à facilidade de andar a pé e à felicidade.

A revista Travel + Leisure segue o caminho oposto – os seus prémios anuais World’s Best Awards pedem, em vez disso, a milhares de leitores muito viajados que classifiquem as cidades que exploraram em todos os aspectos, desde as atracções e cultura até à gastronomia, simpatia e relação qualidade-preço.

E qual é o veredicto dos viajantes para 2026? A melhor cidade do mundo é San Miguel de Allende, uma pequena e deslumbrante cidade da época colonial nas terras altas centrais do México, que liderou a lista com uma pontuação de 93,07 em 100. Os leitores elogiaram a sua arquitectura de cores vivas, a comida brilhante e o comércio ecléctico, e qualquer pessoa que já tenha passeado pelas suas ruas calcetadas à hora de ouro, com aquela igreja cor-de-rosa de conto de fadas a erguer-se sobre a praça principal, dificilmente poderá argumentar em contrário.

San Miguel de Allende
Fotografia: ShutterstockSan Miguel de Allende

O México e a Ásia dominaram o ranking deste ano

As cidades mexicanas dominaram a classificação, com mais representação no top 15 do que qualquer outro país. Oaxaca ficou em quinto lugar, a Cidade do México em nono e Guadalajara em 15.º. Várias cidades asiáticas também tiveram uma forte representação, com Quioto na segunda posição, Chiang Mai na terceira, Hoi An na quarta e Banguecoque na sexta.

Onde estão todas as cidades europeias?

Nenhuma cidade europeia chegou ao top 10, mas Florença foi a que obteve o melhor desempenho do continente, em 13.º lugar, com Praga, Salzburgo e Cracóvia a defenderem a bandeira da Europa Central mais abaixo na lista.

Florence
Fotografia: Tyso SadloFlorença

Melbourne, que foi coroada a melhor cidade do mundo para 2026 no ranking anual da Time Out, não aparece de todo no top 25 mundial da T+L. Já Wellington entrou na lista e foi nomeada a melhor cidade da Austrália, Nova Zelândia e Pacífico Sul pela primeira vez na história, com os leitores a citarem os seus locais de filmagem e museus. Em algum lugar, um fã de O Senhor dos Anéis está a reservar voos neste momento.

As 10 melhores cidades do mundo em 2026, segundo os leitores da Travel + Leisure

  1. San Miguel de Allende, México
  2. Quioto, Japão
  3. Chiang Mai, Tailândia
  4. Hoi An, Vietname
  5. Oaxaca, México
  6. Banguecoque, Tailândia
  7. Jerusalém
  8. Siem Reap, Camboja
  9. Cidade do México, México
  10. Tóquio, Japão

Pode ver o top 25 completo no site da publicação de viagens norte-americana.

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