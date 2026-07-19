Todos os anos, a Time Out questiona milhares de habitantes urbanos em todo o mundo para elaborar o ranking anual das melhores cidades do planeta. A nossa lista baseia-se nas opiniões dos locais, a quem é pedido que contem tudo, desde a gastronomia e cultura até à facilidade de andar a pé e à felicidade.

A revista Travel + Leisure segue o caminho oposto – os seus prémios anuais World’s Best Awards pedem, em vez disso, a milhares de leitores muito viajados que classifiquem as cidades que exploraram em todos os aspectos, desde as atracções e cultura até à gastronomia, simpatia e relação qualidade-preço.

E qual é o veredicto dos viajantes para 2026? A melhor cidade do mundo é San Miguel de Allende, uma pequena e deslumbrante cidade da época colonial nas terras altas centrais do México, que liderou a lista com uma pontuação de 93,07 em 100. Os leitores elogiaram a sua arquitectura de cores vivas, a comida brilhante e o comércio ecléctico, e qualquer pessoa que já tenha passeado pelas suas ruas calcetadas à hora de ouro, com aquela igreja cor-de-rosa de conto de fadas a erguer-se sobre a praça principal, dificilmente poderá argumentar em contrário.

Fotografia: Shutterstock San Miguel de Allende

O México e a Ásia dominaram o ranking deste ano

As cidades mexicanas dominaram a classificação, com mais representação no top 15 do que qualquer outro país. Oaxaca ficou em quinto lugar, a Cidade do México em nono e Guadalajara em 15.º. Várias cidades asiáticas também tiveram uma forte representação, com Quioto na segunda posição, Chiang Mai na terceira, Hoi An na quarta e Banguecoque na sexta.

Onde estão todas as cidades europeias?

Nenhuma cidade europeia chegou ao top 10, mas Florença foi a que obteve o melhor desempenho do continente, em 13.º lugar, com Praga, Salzburgo e Cracóvia a defenderem a bandeira da Europa Central mais abaixo na lista.

Fotografia: Tyso Sadlo Florença

Melbourne, que foi coroada a melhor cidade do mundo para 2026 no ranking anual da Time Out, não aparece de todo no top 25 mundial da T+L. Já Wellington entrou na lista e foi nomeada a melhor cidade da Austrália, Nova Zelândia e Pacífico Sul pela primeira vez na história, com os leitores a citarem os seus locais de filmagem e museus. Em algum lugar, um fã de O Senhor dos Anéis está a reservar voos neste momento.

As 10 melhores cidades do mundo em 2026, segundo os leitores da Travel + Leisure

San Miguel de Allende, México Quioto, Japão Chiang Mai, Tailândia Hoi An, Vietname Oaxaca, México Banguecoque, Tailândia Jerusalém Siem Reap, Camboja Cidade do México, México Tóquio, Japão

Pode ver o top 25 completo no site da publicação de viagens norte-americana.

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