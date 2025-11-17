Festa do Livro no Museu do Oriente faz-se com conversas, visitas gratuitas e yoga

O evento arranca esta terça-feira. Além da feira, com centenas de títulos a “preços especiais”, a programação inclui visitas às exposições “Presença Portuguesa na Ásia” e “Japão: Festas e Rituais”.

O Museu do Oriente vai voltar a ser ponto de encontro entre leitores, autores e viajantes. A XVIII Festa do Livro acontece entre esta terça-feira, 18 de Novembro, e 14 de Dezembro, com entrada livre, centenas de títulos a “preços especiais” e um programa cultural gratuito.

A abertura está marcada para esta terça-feira, 18 de Novembro, e há visita guiada às exposições “Presença Portuguesa na Ásia” e “Japão: Festas e Rituais”, com base nos livros de Wenceslau de Moraes (1854-1929). A actividade é gratuita, mas requer inscrição prévia, e repete-se no dia 28 de Novembro, às 18.00.

Para o dia 23 de Novembro, às 15.30, está marcada uma conversa sobre a poesia como forma de provocação, a partir de um poema de A. M. Pires Cabral, com Artur Barosa, Margarida Neves, Maria Joana Almeida, Maria Frazão, Marta Nunes e Nuno Lacerda Lopes.

Já no dia 29, há o lançamento do livro de fotografia I Wonder Whose Skin This Crimson Flower Will Touch, de Teresa Freitas, que apresenta o cártamo na província de Yamagata, no Japão. É o primeiro volume de uma colecção dedicada a flores, às profissões que giram em seu torno e às pessoas que as cultivam há vários anos.

Em Dezembro, além da visita à exposição “Foto Arte Ganesh. Goa, Fotografia e Memória”, com base no livro de Edila Gaitonde (12 Dez, Sex 19.00), a programação inclui ainda uma sessão de yoga para crianças e famílias, com base no livro “Bhujanga Queria Crescer”, de Luísa Gil e Isabel Cristina (14 Dez, Dom 11.00, mediante inscrição por e-mail); e uma conferência sobre literatura japonesa no pós-guerra, com o professor José Álvares (14 Dez, Dom 16.00).

Durante toda a Festa do Livro, haverá livros de vários géneros a “preços especiais”, como se lê em comunicado da Fundação Oriente, e a entrada é gratuita, mas os bilhetes devem ser levantados no local, estando sujeitos à lotação do espaço.

Museu do Oriente, Av. Brasília, 352 (Doca de Alcântara Norte). 18 Nov-14 Dez, Ter-Dom 10.00-18.00, Sex 10.00-20.00. Entrada livre

As últimas para leitores na Time Out

