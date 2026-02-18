Leitão assado e espumante: a próxima festa da Praça vai ser uma ode à Bairrada

A Festa do Leitão e do Espumante está marcada para 7 de Março, no Beato. Durante a tarde, haverá um bar com mais de 40 rótulos, provas e três assadores de leitão.

Os apreciadores desta iguaria da região Centro já estão com água na boca. No dia 7 de Março, a Praça, no Beato, acolhe a Festa do Leitão e do Espumante. Como o nome indica, o evento vai reunir um dos duos mais felizes da gastronomia portuguesa: leitão assado e espumante da Bairrada.

As portas abrem ao meio-dia e a festa prolonga-se até ao fim da tarde. No capítulo da carne, serão três os assadores presentes no local, em representação de três prestigiados restaurantes, embaixadores do leitão da Bairrada: Burguezia do Leitão, Nova Casa dos Leitões e Rei dos Leitões. E haverá várias formas de degustar esta especialidade, a começar pela clássica. A dose individual será servida com 150 gramas de carne, batata frita, laranja e salada (12€), enquanto a dose take away inclui 350 gramas de carne e é servida sem salada (32€). Não vão faltar os rissóis e as empadas de leitão (3€), nem as sandes acompanhadas com batatas fritas (10€).

Do lado das bebidas, o bar de espumantes vai contar com mais de 40 referências, algumas delas servidas a copo. Há duas provas comentadas, às 12.00 e às 17.00, e a participação tem um custo de 15€ por pessoa. No bar, os preços vão dos 13€ aos 30€ (garrafa) e dos 3€ aos 5€ (copo).

O evento é de entrada livre, mas a compra de copo de prova (6€) é obrigatória.

Travessa do Grilo, 1 (Beato). Sáb 7 Mar 12.00-18.00. Entrada livre

As últimas de Comer & Beber na Time Out

